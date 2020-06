Slovenský zväz biatlonu schválil rozpočet aj marketingovú stratégiu

Osrblie 27. júna (TASR) - Valné zhromaždenie Slovenského zväzu biatlonu (SZB) schválilo v sobotu v Osrblí vyrovnaný rozpočet na úrovni jeden milión dvesto tisíc eur pre rok 2020. Zároveň vedenie SZB delegátov informovalo, že už v prvom polroku prijalo úsporné opatrenia na sekretariáte, a to vo výške 60-tisíc eur.







Financie sa napríklad ušetrili na mzdách a znížení počtu zamestnancov zo šesť na dvoch. „Mali sme čo robiť, aby bol rozpočet pre tento rok vyrovnaný. A to i napriek tomu, že sme 45-tisíc eur vyčlenili na splácanie starých dlhov zväzu. Som rád, že je prijatý dobrý rozpočet, ktorý zabezpečí plnohodnotné fungovanie Slovenského zväzu biatlonu počas celého roku. Snažíme sa, aby Sekretariát a vedenie SZB prioritne fungovali pre športovcov, kluby a trénerov,“ uviedol pre TASR po skončení Valného zhromaždenia (VZ) prezident SZB Peter Vozár.



Rozpočet žiadnym spôsobom neovplyvní prípravu štátnej biatlonovej reprezentácie pred nastávajúcou sezónou 2020/2021. „Pre štátnu reprezentáciu je dôležité, že zostali zachované minimálne tie isté finančné čiastky ako minulý rok. Rovnako tak tomu je i v rámci zabezpečenia mládežníckej reprezentácie. V ostatných oblastiach sa museli zaviesť úsporné opatrenia, no netýkajú sa športovej prípravy. Financie sa rozdelia transparentnejšie, aby športovci vedeli na čo majú nárok a za aké výsledky. Na to je naviazaný i sociálny príjem, ten už bude pevne daný. Sú nastavené nové transparentné pravidlá. Na základe výsledkov je stanovená odmena ako aj zabezpečenie prípravy,“ vysvetlil na sobotňajšom brífingu v Osrblí viceprezident SZB pre štátnu reprezentáciu Peter Kazár.







Jedným z delegátov Valného zhromaždenia SZB bol aj súčasný člen exekutívy medzinárodnej biatlonovej únie IBU Ivor Lehoťan. K prijatému rozpočtu pre TASR uviedol: „Každý vyrovnaný rozpočet je dobrá cesta, ale zväz má stále obrovské rezervy v marketingovej činnosti. Ak sa nepustíme cestou rozširovania marketingových aktivít, tak budeme mať v budúcnosti problém s navyšovaním rozpočtu, keďže pravdepodobne štátne zdroje budú krátené, respektíve nebudú už v takej výške, ako si ich všetci predstavujeme.“ Valné zhromaždenie SZB preto prijalo aj predloženú novú marketingovú a komunikačnú stratégiu, ktorá by mala zvyšné financie na ďalšie obdobia plnením jej bodov zabezpečiť.