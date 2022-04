Biatlon: Vozár pokračuje vo funkcii prezidenta, od štátu žiada podporu

Osrblie 9. apríla (TASR) – Delegáti Valného zhromaždenia Slovenského zväzu biatlonu (SZB) zvolili v sobotu v Osrblí za prezidenta Petra Vozára, ktorý viedol zväz v uplynulých dvoch rokoch. Dostal dôveru 63 delegátov z celkového počtu 67. Funkciu má zastávať aj počas nasledujúcich štyroch rokov.



"Je to pre mňa veľký záväzok. Na dôvere som pracoval dva roky, keď sme dvere na biatlonovom zväze otvorili pre všetkých. Konkrétne pre všetky kluby, športovcov a trénerov. Potrebujeme zvýšiť profesionalitu zväzu vo všetkých oblastiach. Nielen v riadení sekretariátu, ale aj v rámci mládeže a štátnej športovej reprezentácie. Chceme naďalej budovať a modernizovať Národné biatlonové centrum v Osrblí. Bez výraznej pomoci štátu, Fondu na podporu športu a ministerstva nemôžeme v súčasnosti robiť viac, ako robíme. Verím, že sa kompetentní v Bratislave zobudia a začnú sa venovať aj športu v regiónoch, nielen v Bratislave. Ďalším mojim cieľom je intenzívna podpora mládeže,“ vyjadril sa pre TASR opätovne zvolený prezident SZB Peter Vozár.



Delegáti Valného zhromaždenia zvolili aj šiestich viceprezidentov. Všetci získali 90 až 95 percentnú podporu. Viceprezidentom pre štátnu športovú reprezentáciu sa stal Peter Kazár, pre ekonomiku a marketing Maroš Badáň, pre technické záležitosti Ondrej Kosztolányi, pre mládež Ľubomír Machyniak, pre športovcov Jana Daubnerová a pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov Jaroslava Lauková.



SZB z dotácie poskytnutej v roku 2019 vo výške jeden milión eur začína už o dva týždne s výstavbou dva a pol kilometrového úseku kolieskovej dráhy v Národnom biatlonovom centre v Osrblí a časť z týchto financií pôjde do rozvodov zasnežovania. "Od tejto schválenej dotácie z roku 2019 nešlo do modernizácie a dobudovania NBC zo strany štátu ani jedno euro. Prevádzku a menšie investície ťahá zväz z vlastného rozpočtu. Fond na podporu športu nevyhlásil ani jednu výzvu na športovú infraštruktúru národného významu a hrozí, že bude vracať prostriedky do štátneho rozpočtu. Je to pre mňa veľkou záhadou a sklamaním, že sa v tomto smere nekoná a iba sa rozpráva, diskutuje. Neviem, kde je problém. My máme pripravené projekty, len čakáme na vyhlásenie výzvy,“ posťažoval sa na slabú podporu biatlonu zo strany štátu prezident SZB.