Biatlonista Bö získal zlato v šprinte a prekonal Björndalena

MS v Lenzerheide - šprint mužov na 10 km:



1. Johannes Thingnes Bö (Nór) 21:56,8 (0), 2. Campbell Wright (USA) +27,7 s (0), 3. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +37,0 (1), 4. Vebjörn Sörum (Nór.) +45,2 (2), 5. Tommaso Giacomel (Tal.) +48,1 (2), 6. Martin Uldal +54,7 (1), 7. Endre Strömsheim (obaja Nór.) +56,7 (2), 8. Fabien Claude (Fr.) +57,0 (1), 9. Sturla Holm Lägreid +57,3 (1), 10. Tarjei Bö (obaja Nór.) +1:02,0, ... 79. Damián CESNEK +3:53,9 (3), 85. Artur ISCHAKOV +4:08,8 (2), 91. Tomáš SKLENÁRIK (všetci SR) +4:58,8 (4)

Lenzerheide 15. februára (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö triumfoval v sobotňajšom šprinte na 10 km na majstrovstvách sveta a osamostatnil sa na čele historického poradia v počte titulov, keď prekonal legendárneho krajana Oleho Einara Björndalena. Vo švajčiarskom Lenzerheide neminul ani jeden terč a v cieli mal čas 21:56,8 minúty. Druhý skončil prekvapujúco Campbell Wright z USA s mankom 27,7 sekundy a bronz získal Francúz Quentin Fillon Maillet (+37,0). Z trojice Slovákov skončil najvyššie na 79. mieste Damián Cesnek.Johannes Thingnes Bö získal už 21. zlatú medailu z majstrovstiev sveta a o jednu prekonal Björndalena. Ten však stále vedie v celkovom počte získaných cenný kovov, keď ich nazbieral až 45 (20-14-11). J. T. Bö ich má na konte 39 (21-13-5). Pred šampionátom v Lenzerheide vyhlásil, že chce získať medailu v každom zo svojich siedmich štartov. Po nezdare v mix štafete, kde Nóri skončili štvrtí, upravil svoj cieľ na šesť cenných kovov. Je to jeho posledný svetový šampionát, keďže po tejto sezóne ukončí kariéru spolu so svojim bratom Tarjeiom." povedal Bö a odkázal na to, že všetci šiesti Nóri na štarte skončili v Top 10.V sobotu panovalo v Lenzerheide slnečné počasie s plusovými teplotami a miernym vetrom, čo pomáhalo na strelnici. Väčšina favoritov odštartovala až po prevej tridsiatke. J. T. Bö mal na chrbte číslo 48 a od začiatku si išiel pre triumf. Na prvú streľbu prišiel s najlepším medzičasom a po rýchlej a presnej položke z nej odišiel s náskokom päť sekúnd na krajana Sturlu Holma Lägreida. Ten si odpálil medailu na stojke, kde minul jeden terč. Bö sklopil všetky a rútil sa do cieľa pre 21. zlato v kariére. Pásku preťal s veľkým náskokom 28 sekúnd pred Wrightom, ktorý sa postaral o prekvapenie a po výbornom výkone dosiahol najväčší úspech v kariére. Tretí skončil Quentin Fillon Maillet s jednou chybou na strelnici a mankom 37 sekúnd.Slovákom preteky nevyšli a skončili na konci poradia. Damián Cesnek obsadil s troma trestnými kolami 79. priečku. Artur Ischakov mal bilanciu 2+0 a bol 85. a Tomáš Sklenárik minul na oboch položkách po dva terče a skončil na 91. mieste.