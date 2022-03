Biatlonista Fillon Maillet sa stal celkovým víťazom SP

Výsledky:



1. Vetle Sjaastad Christiansen (Nór.) 34:29,6 min (0),

2. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +5,9 s (1),

3. Sivert Guttorm Bakken (Nór.) +15,5 (1),

4. Antonin Guigonnat (Fr.) +30,5 (0),

5. Erik Lesser (Nem.) +38,6 (1),

6. Lukas Hofer (Tal.) +46,4 (2),

7. Filip Fjeld Andersen (Nór.) +49,9 (2),

8. Emilien Jacquelin (Fr.) +52,5 (1),

9. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +55,7 (1),

10. Sturla Holm Laegreid (Nór.) +1:01,9 (3)



Celkové poradie SP (19 z 22):



1. Fillon Maillet 870 b,

2. Jacquelin 625,

3. Samuelsson 596,

4. Christiansen 594,

5. Laegreid 574,

6. Tarjei Bö (Nór.) 545



Poradie SP v masse (3 zo 4):



1. Fillon Maillet 142 b,

2. Christiansen 127,

3. Benedikt Doll (Nem.) 123,

4. Bakken 122,

5. Guigonnat 111,

6. Tarjei Bö 104

Otepää 11. marca (TASR) - Francúzsky biatlonista Quentin Fillon Maillet sa stal premiérovo v kariére celkovým víťazom Svetového pohára. Zisk veľkého glóbusu spečatil druhým miestom v sobotňajších pretekoch s hromadným štartom v estónskom stredisku Otepää. Z triumfu sa tešil Vetle Sjaastad Christiansen, ktorý ako jeden z dvoch pretekárov predviedol čistú streľbu.Dvadsaťdeväťročný pretekár sa teší z celkového prvenstva v SP po troch tretích miestach v uplynulých troch sezónach, v ktorých triumfoval Johannes Thingnes Bö. Pred ním vyhral rekordných sedemkrát v sérii Martin Fourcade. Fillon Maillet získal v prebiehajúcej sezóne okrem veľkého aj malý glóbus za stíhačku a na ZOH v Pekingu sa tešil zo zisku dvoch zlatých a troch strieborných cenných kovov.V sobotu panovali v estónskom stredisku dobré slnečné podmienky s len miernym vetrom čo sa odrazilo aj na streľbe a úvodnú ležku zvládlo bez chyby až 19 z 30 pretekárov. Na čele sa usadil Nór Sivert Guttorm Bakken s tesným náskokom pred Simonom Ederom a Francúzom Fabienom Claudeom. Po druhej položke zostalo bez chyby už len dvanásť biatlonistov a medzi nimi i líder Bakken, za ktorého sa už zaradili Christiansen a Fillon Maillet. V tesnom závese išli ďalší Francúzi Emilien Jacquelin, Antonin Guigonnat či Nemci Erik Lesser a Benedikt Doll. Na tretej streleckej položke už minul jeden terč líder celkového poradia i Bakken a tak sa do čela dostali bezchybní Jacquelin, Guigonnat a Christiansen. Fillon Maillet stráca 18 sekúnd. Nórsky pretekár sklopil všetkých päť terčov aj na záverečnej stojke a prišiel si pre tretie víťazstvo v kariére. Na poslednom okruhu sa dokázal udržať pred Fillon Maillet, ktorý finišoval s jednou streleckou chybou a stratou 5,9 sekundy. Tretí skončil rovnako s jednou chybou Bakken (+15,5 s) a štvrtú priečku obsadil druhý stopercentný strelec z 30-členného štartového poľa Guigonnat.Fillona Mailleta mohol v boji o celkový triumf v SP ohroziť už len krajan a druhý v poradí Emilien Jacquelin, ktorý dlho držal v popredí, no nakoniec obsadil až deviate miesto. Fillon Maillet tak má tri preteky pred koncom na čele nedostihnuteľný 245-bodový náskok.Pre Christiansena to bolo tretie víťazstvo v SP a premiérové v masse, v ktorom skončil na olympiáde v Pekingu bronzový.povedal pre oficiálny kanál IBU.