Biatlonista Frey získal zlato v stíhačke, Sklenárik na 50. mieste

ME - stíhačka mužov na 12,5 km:



1. Isak Frey (Nór.) 32:42,1 min (3), 2. Dmitrij Šamajev (Rum.) +12,3 (0), 3. Antonin Guigonnat (Fr.) +26,0 (5), 4. Vebjörn Sörum +50,8 (6), 5. Mats Överby +58,5 (4), 6. Martin Nevland (všetci Nór.) +1:04,1 (4), 7. Dmytro Pidručnyj (Ukr.) +1:10,1 (2), 8. Martin Uldal (Nór.) +1:19,1 (5), 9. Theo Guiraud Poillot (Fr.) +1:21,4 (5), 10. Renars Birkentals (Lot.) +1:22,0 (1), ... 50. Tomáš SKLENÁRIK (SR) +6:06,1 (8)



Osrblie 27. januára (TASR) - Nórsky biatlonista Isak Frey získal zlato v stíhačke na 12,5 km na majstrovstvách Európy v Osrblí. V sobotňajších pretekoch spravil tri chyby na strelnici a triumfoval časom 32:24,1 minút. Druhý skončil prekvapujúco Dmitrij Šamajev z Rumunska so stratou 12,3 sekundy, ktorý ako jediný predviedol čistú streľbu. Bronz si vybojoval víťaz šprintu Antonin Guigonnat (+26,0 s). Jediný slovenský zástupca Tomáš Sklenárik skončil na 50. pozícii s mankom 6:06,1 minúty na víťaza.V sobotu vyštartoval ako prvý Guigonnat z Francúzska s náskokom 15 sekúnd pred Johanom-Olavom Botnom a 17 pred Freym. Sklenárik mal na štarte stratu 2:08 minúty. V sobotu bolo opäť slnečné počasie s teplotou okolo troch stupňov, no so silným vetrom na strelnici. Do stíhačky nakoniec neodštartovali až piati pretekári, čo sľubovalo posun aj pre slovenského pretekára. Guigonnat prišiel na prvú ležku len s minimálnym náskokom a vybehol z nej s jednou chybou naraz s Vebjörnom Sörumom, ktorý predviedol čistú streľbu. Hneď za nimi išli Frey a jeho krajan Martin Uldal. Botn vybuchol a minul štyri terče. Sklenárik mal jednu chybu a posunul sa na 45. miesto. Po druhej ležke zostali na čele Guigonnat a Sörum, ktorý sklopili všetky terče, za nimi išiel Frey, Uldal raz minul a strácal už 40 s. Sklenárik sa v druhom kole posunul už na 41. miesto, ale ďalšia ležka mu nevyšla a s troma trestnými kolami klesol.Sörum sa v behu vzdialil francúzskemu súperovi a na prvú stojku prišiel s asi šesťsekundovým náskokom. Obaja však trafili iba jeden terč a šancu dostali ďalší Nóri za nimi. Frey terč vybielil a dostal sa na čelo s veľkým náskokom 24 sekúnd pred Uldalom. Ďalší Nór Mats Överby mal manko už 52 s. Na štvrtom mieste išiel prekvapujúco Šamajev s čistou streľbou. Sklenárik pridal ďalšie dve chyby a prepadol sa na 48. miesto. Frey tlak nezvládol a minul prvý a posledný terč a dal šancu Uladalovi, ten ju však nevyužil a sklopil len jeden terč. Na druhé miesto sa tak posunul stále čistý Šamajev, no s 22,5 sekundovou stratou, ktorú už v poslednom kole nemohol stiahnuť. Pätnásť sekúnd za ním išiel na treťom mieste Guigonnat. Z víťazstva tak tešil Frey, Sklenárik skončil s ôsmimi trestnými kolami na 50. mieste."Dnes to bolo v týchto náročných podmienkach veľmi ťažké, trať bola veľmi rozbitá, ale bojoval som až do cieľa. Vietor mi robil veľké problémy, ale na to, ako fúkalo, som to ešte celkom zvládol, i keď tých trestných bolo dosť. Mal som dosť, uvidím, ako zregenerujem do zajtrajších štafiet," povedal v cieli Skelnárik.