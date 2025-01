Biatlonista Giacomel zvíťazil v pretekoch v nemeckom Ruhpoldingu

5. kolo SP - preteky s hromadným štartom mužov na 15 km:



1. Tommaso Giacomel (Tal.) 36:21,8 min (0),

2. Sturla Holm Laegreid +6,3 s (1),

3. Johannes Thingnes Bö (obaja Nór.) +11,4 s (2),

4. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +17,6 (1),

5. Andrejs Rastorgujevs (Lot.) +28,0 (1),

6. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +39,7 (3),

7. Justus Strelow (Nem.) +41,7 (1),

8. Emilien Jacquelin (Fr.) +57,6 (2),

9. Vítězslav Hornig (ČR) +1:03,7 (2),

10. Niklas Hartweg (Švaj.) +1:04,2 (3)



celkové poradie SP (po 12 z 20 pretekov):



1. J. T. Bö 727 b,

2. Laegreid 689,

3. Jacquelin 527,

4. Eric Perrot (Fr.) 507,

5. Samuelsson 495,

6. Vebjörn Sörum (Nór.) 481



poradie pretekov s hromadným štartom (3 z 6):



1. Laegreid 195 b,

2. J. T. Bö 164,

3. Tarjei Bö (Nór.) 156,

4. Perrot 149,

5. Fillon Maillet 143,

6. Danilo Riethmüller (Nem.) 136

Ruhpolding 19. januára (TASR) - Taliansky biatlonista Tommaso Giacomel prekvapujúco zvíťazil v pretekoch s hromadným štartom mužov na 15 km Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu a pripísal si prvý triumf v seriáli vo svojej kariére. K najväčšiemu úspechu v kariére ho posunula perfektná streľba, keď trafil všetkých 20 terčov a navyše veľmi rýchlo a do cieľa prišiel v čase 36:21,8 minúty. Druhý skončil Nór Sturla Holm Laegreid s mankom 6,3 sekundy a tretí bol jeho krajan Johannes Thingnes Bö (+11,4 s), ktorý v sobotu oznámil, že po sezóne ukončí svoju kariéru.Giacomel bol len jeden z dvojice z 30-členného štartového poľa, ktorý sklopil všetky terče. Okrem neho sa to podarilo iba Nórovi Vetlemu Sjaastadovi Christiansenovi, no ten mal slabší beh a skončil až na 16. priečke. Dvadsaťštyriročný Talian sa držal od úvodu na čele pretekov, na prvé miesto sa dostal po tretej streleckej položke a v závere bojoval len s Johannesom Thingnesom Böom. Aj druhú stojku zvládol bezchybne, kým jeho súper minul jeden terč a "" si tak šancu na víťazstvo. Dokopy spravil dve strelecké chyby. Laegreid, ktorý sa pred neho dostal po poslednej položke a v záverečnom kole odolal jeho útoku, minul jeden terč na prvej ležke. J. T. Bö bol blízko k 89. individuálnemu víťazstvu. Na rekord legendárneho krajana Oleho Einara Björndalena (95) tak stále stráca sedem triumfov, no je otázne či jeho maximum pokorí, keďže v sobotu vyhlásil, že po prebiehajúcej sezóne ukončí svoju kariéru.J. T. Bö je na čele celkového poradia so 727 bodmi, druhý Laegreid zaostáva o 38 b. Na treťom mieste je Francúz Emilien Jacquelin (527 b), ktorý v nedeľu obsadil ôsme miesto. Poradie disciplíny vedie Laegreid o 31 bodov pred Böom.