Biatlonista J. T. Bö vyhral stíhačku a upevnil si post lídra seriálu

SP v biatlone v Hochfilzene



stíhačka mužov na 12,5 km: 1. Johannes Thingnes Bö 33:50,7 (2), 2. Sturla Holm Laegreid (obaja Nór.) +47,9 (2), 3. Emilien Jacquelin +1:13,9 Min. (3), 4. Quentin Fillon Maillet (obaja Fr.) +1:22,2 (1), 5. Niklas Hartweg (Švajč.) +1:35,5 (1) 6. Tommaso Giacomel (Tal.) +1:42,8 (2), 7. Jakov Fak (Slovin.) +1:46,2 (2), 8. Johannes Dale (Nór.) +1:47,5 (3), 9. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +1:47,6 (2), 10. Martin Ponsiluoma (Švéd.) +1:53,2 (4)



poradie v SP (5 z 21): 1. J. T. Bö 389 b., 2. Laegreid 325, 3. Jacquelin 253, 4. Samuelsson 199, 5. Ponsiluoma 194, 6. Hartweg 189



poradie v stíhačke (2 zo 7): 1. J. T. Bö 180 b., 2. Laegreid 150, 3. Jacquelin 120

Hochfilzen 11. decembra (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö zaznamenal vo Svetovom pohári štvrté víťazstvo za sebou. V nedeľu suverénne triumfoval v stíhacích pretekoch mužov na 12,5 km v rakúskom Hochfilzene a upevnil si post lídra seriálu. Na druhú priečku odsunul krajana Sturlu Holma Laegreida s odstupom 47,9 sekundy, tretú skončil Francúz Emilien Jacquelin (+1:13,9). Slováci sa do stíhačky neprebojovali.Najlepší traja si v nedeľu zopakovali umiestnenie na pódiu z piatkového šprintu, Laegreid si akurát vymenil pozíciu s Jacquelinom. J. T. Bö mal na štarte k dobru 43 sekúnd, na strelnici urobil na štyroch položkách dve chyby a preteky vyhral s prehľadom systémom štart-cieľ. Bolo to pre neho 56. individuálne prvenstvo v SP. Na trati nedovolil prenasledovateľom pomýšľať na najvyšší stupienok, boj o druhú pozíciu bol už od prvého úseku v rukách jeho krajana Laegreida, ktorý mal na konte rovnako dva nepresné výstrely. Za Jacquelinom skončil štvrtý jeho krajan Quentin Fillon Maillet, na piatu priečku sa z 22. pozície na štarte vyšvihol švajčiarsky reprezentant Niklas Hartweg.Seriál SP sa presunie na budúci týždeň do francúzskeho strediska Annecy Le Grand-Bornand, muži tam budú mať najbližšie vo štvrtok súťaž v šprinte na 10 km.