Biatlonista Jacquelin ovládol úvodný šprint sezóny, Borguľa 58.

1. kolo SP v Kontiolahti:



šprint mužov na 10 km



1. Emilien Jacquelin (Fr.) 23:03,1 min (0), 2. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +18,9 s (1), 3. Philipp Nawrath (Nem.) +25,1 (0), 4. Campbell Wright (USA) +29,1 (0), 5. Johannes Thingnes Bö +51,0 (2), 6. Vetle Sjästad Christiansen +54,7 (1), 7. Tarjei Bö +57,1 (1), 8. Vebjörn Sörum +58,6 (1), 9. Sturla Holm Lägreid (všetci Nór.) +59,6 (1), 10. Antonin Guigonnat (Fr.) +1:07,7 min (1), ..., 58. Jakub BORGUĽA +2:22,6 min (1), 88. Damián CESNEK (obaja SR) +3:27,9 min (2)



celkové poradie SP (po 2 z 21 podujatí):



1. J. T. Bö 125 b., 2. Jacquelin 117, 3. Lägreid 99, 4. Endre Strömsheim (Nór.) 90, 5. Nawrath 84, 6. Vitalij Mandzyn (Ukr.) 82

Kontiolahti 6. decembra (TASR) - Francúzsky biatlonista Emilien Jacquelin zvíťazil v úvodnom šprinte novej sezóny Svetového pohára. Na podujatí 1. kola vo fínskom Kontiolahti predviedol bezchybnú streľbu a do cieľa prišiel v čase 23:03,1 min. Druhý finišoval Švéd Sebastian Samuelsson s mankom 18,9 sekundy a pódium doplnil Philipp Nawrath z Nemecka (+25,1 s). Z dvojice slovenských reprezentantov bol úspešnejší Jakub Borguľa, ktorý sa po jednej chybe na strelnici umiestnil na 58. priečke (+2:22,6 min). Damián Cesnek obsadil s dvoma streleckými chybami 88. priečku (+3:27,9).Dvadsaťdeväťročný Francúz triumfoval v šprinte SP prvýkrát v kariére. "" uviedol Jacquelin pre biathlonworld.com.Cesnek patril na prvých medzičasoch medzi najrýchlejších, ale napokon bol po prvom kole až 96. V ležke netrafil posledný terč, na druhej streleckej položke tak potreboval nulu, aby sa posunul do osemdesiatky. V stojke však minul taktiež jednu ranu a obsadil napokon konečné 88. miesto. Borguľa zvládol ležku bez jedinej chyby a vyzeralo to na šancu zabodovať. V stojke však nesklopil posledný terč a po odbehnutí trestného kola bol 59., pričom bežecky si polepšil ešte o jednu pozíciu.Piatkové preteky nevyšli držiteľovi žltého dresu Endreovi Strömsheimovi, ktorý sa v celkovom poradí prepadol na štvrtú priečku. Nórsky reprezentant obsadil po dvoch chybách v stojke až 61. miesto. V nedeľných pretekoch s hromadným štartom si žltý dres oblečie jeho krajan a obhajca veľkého glóbusu Johannes Thingnes Bö.