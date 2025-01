Biatlonista Johannes Thingnes Bö po tejto sezóne ukončí kariéru

Ruhpolding 18. januára (TASR) - Fenomenálny nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö ukončí po prebiehajúcej sezóne svoju aktívnu kariéru. Oznámil to na sobotňajšom tlačovom brífingu v Ruhpoldingu. Nepredstaví sa tak na budúcoročných zimných olympijských hrách, kde pôvodne plánoval štartovať.



J. T. Bö je považovaný za jedného z najúspešnejších biatlonistov histórie. Vo svojej zbierke má osem olympijských medailí vrátane piatich zlatých, 20 titulov majstra sveta a päť celkových triumfov vo Svetovom pohári. "Za posledných šesť sezón sa mi podarilo skĺbiť vrcholový šport a rodinný život. Bolo to fantastické, ale aj veľmi náročné. Pôvodne som mal v pláne pokračovať ešte rok, no príprava na olympijské hry si odo mňa a môjho okolia vyžaduje stále viac," uviedol 31-ročný Nór podľa DPA. Posledné preteky by tak mal absolvovať v marci vo finále SP v Holmenkollene.



V seriáli SP debutoval v roku 2013. V kariére vybojoval celkom 88 individuálnych víťazstiev a v tejto štatistike zaostáva len za svojím krajanom Olem Einarom Björndalenom (95). Na MS 2023 v Oberhofe sa stal prvým biatlonistom, ktorý získal sedem medailí, z toho päť zlatých. Nór je priebežný líder celkového poradia aj v prebiehajúcej sezóne SP, pred krajanom Sturlom Holmom Laegreidom má náskok 48 bodov. Na vrcholovej úrovni pôsobí aj jeho starší brat Tarjei.



J. T. Bö má za sebou tri účasti na ZOH. Na svojich prvých v roku 2014 v Soči cenný kov nezískal, najbližšie k nemu bol v mužskej štafete, kde Nóri obsadili štvrtú priečku. Prvú zlatú olympijskú medailu vybojoval o štyri roky neskôr po triumfe v individuálnych pretekoch. V Pchjongjangu získal v oboch štafetách striebro. Najväčší úspech zaznamenal na posledných hrách v Pekingu, kde získal štyri zlaté medaily v šprinte, pretekoch s hromadným štartom, mužskej štafete a miešanej štafete. V individuálnych pretekoch skončil na bronzovej priečke.