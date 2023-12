Biatlonista J.T. Bö triumfoval v stíhačke a dostal sa na čelo

1. Johannes Thingnes Bö 32:30 min. (3 tr. okruhy), 2. Endre Strömsheim +24,7 (2), 3. Sturla Holm Laegreid (všetci Nór) +29,1 (1), 4. Martin Ponsiluoma (Švéd.) +40,9 (3), 5. Johannes Dale (Nór.) +50,5 (3), 6. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +57,5 (3), 7. Philipp Horn (Nem.) +1:01,4 min. (3), 8. Tarjei Bö +1:09,1 (3), 10. Johannes Kühn +1:12,8 (4), 10. Justus Strelow +1:13,2 (1)

1. J. T. Bö 206, 2. Strömsheim a Dale po 154, 4. T. Bö 144, 5. Sebastian Samuelsson (Švéd.) 135, 6. Laegreid 126



1. J. T. Bö 394 b., 2. T. Bö 351, 3. Laegreid 301, 4. Dale 291, 5. Strömsheim 290, 6. Philipp Nawrath (Nem.) 286

Lenzerheide 16. decembra (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö zvíťazil v sobotnej stíhačke na 12,5 km na podujatí Svetového pohára vo švajčiarskom Lenzerheide. Pripísal si už 76. triumf v kariére, z toho 65. vo SP a dostal sa na čelo celkového poradia pred brata Tarjeia Böa. Ďalšie pódiové miesta obsadili jeho krajania Endre Strömsheim (+24,7 s) a Sturla Holm Laegreid (+29,1).Z najlepšej pozície vyštartoval do stíhačky víťaz piatkového šprintu Benedikt Doll z Nemecka, ale nevyšla mu streľba. Musel absolvovať až sedem trestných okruhov a v cieli figuroval až na konci druhej desiatky.Bö išiel veľmi dobre a až do tretej streľby viedol. No tam minul dva terčíky a dostal sa pred neho Laegreid. Dvadsiaty výstrel však nevyšiel Laegreidovi a Bö si už nenechal vziať triumf.