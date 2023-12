Biatlonista Laegreid nechtiac vystrelil v hoteli, nenastúpi na 15 km

Lenzerheide 17. decembra (TASR) - Nórsky biatlonista Sturla Holm Laegreid nevyštartuje do nedeľných pretekov SP s hromadným štartom na 15 km vo švajčiarskom Lenzerheide (14.45). Dôvodom je nebezpečný incident so zbraňou. Podľa vlastných vyjadrení v piatkovom rozhovore pre nórsku televíziu NRK omylom vystrelil z pušky v tímovom hoteli.



Podľa správ agentúry APA projektil zasiahol stenu a nikoho nezranil. Medzinárodná biatlonová únia (IBU) ho pre porušenie bezpečnostných predpisov vylúčila z pretekov. IBU oznámila, že incident v spolupráci so švajčiarskymi úradmi vyšetruje a vyhradila si ďalšie sankcie voči 26-ročnému Nórovi. Laegreida v sobotu vypočula švajčiarska polícia. "Hlboko ma mrzí tento incident a úprimne sa ospravedlňujem celej biatlonovej rodine, mojim tímovým kolegom a majiteľovi hotela za to, čo sa stalo. Toto je brutálna pripomienka mne a všetkým biatlonovým športovcom, aké dôležité sú v skutočnosti bezpečnostné pokyny," povedal Laegreid.



Majster sveta a olympijský víťaz v štafete dosiahol svoje prvé pódiové umiestnenia v sezóne tretím miestom v stíhacích pretekoch v Lenzerheide v sobotu, pred týžňom v Hochfilzene skončil druhý.