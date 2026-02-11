< sekcia Šport
Biatlonista Lägreid priznal neveru v priamom prenose: Najväčšia chyba
Športovec uviedol, že podviedol svoju partnerku, s ktorou sa zoznámil pred šiestimi mesiacmi. Povedal som jej to pred týždňom. Bol to najhorší týždeň môjho života, pokračoval.
Autor TASR
Anterselva 11. februára (TASR) - Nórsky biatlonista Sturla Holm Lägreid v utorok v televíznom rozhovore krátko po zisku olympijského bronzu na ZOH 2026 priznal, že bol svojej partnerke neverný. Nór obsadil tretie miesto v individuálnych pretekoch na 20 kilometrov v Anterselve, keď ho predbehli jeho nórsky reprezentačný kolega Johan-Olav Botn a Francúz Eric Perrot.
„Je to moja prvá individuálna olympijská medaila a chcel by som poďakovať všetkým, ktorí ma na tejto ceste podporovali. Pred tromi mesiacmi som urobil najväčšiu chybu svojho života,“ citovala agentúra DPA vyjadrenie Lägreida pre nórsku verejnoprávnu televíziu NRK. Športovec uviedol, že podviedol svoju partnerku, s ktorou sa zoznámil pred šiestimi mesiacmi. „Povedal som jej to pred týždňom. Bol to najhorší týždeň môjho života,“ pokračoval.
Dvadsaťosemročný biatlonista uviedol, že sa rozhodol hovoriť otvorene v nádeji, že sa mu podarí vzťah napraviť, hoci v súčasnosti sú od seba odlúčení. Dodal, že nie je pripravený sa vzdať, prijíma dôsledky svojich činov a hlboko ľutuje to, čo urobil. „Mal som v živote zlatú medailu a pravdepodobne je veľa ľudí, ktorí sa na mňa teraz pozerajú inými očami, ale ja mám oči len pre ňu,“ dodal.
