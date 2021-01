Biatlonista Loginov vyhral vytrvalostné preteky na 20 kilometrov

muži - vytrvalostné preteky na 20 km:



1. Alexander Loginov (Rus.) 48:41,8 min (0 tr. minút), 2. Sturla Holm Laegreid (Nór.) +58,5 s (2), 3. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +1:10,6 (2), 4. Lukas Hofer (Tal.) +1:10,7 (2), 5. Anton Dudčenko (Ukr.) +1:10,9 (0), 6. Martin Ponsiluoma (Švéd.) +1:18,1 (2), 7. Vetle Sjastad Christiansen (Nór.) +1:22,2 (2), 8. Simon Eder (Rak.) +1:25,2 (1), 9. Erlend Bjöntegaard (Nór.) +1:50,4 (2), 10. Johannes Thingnes Bö (Nór.) +1:56,4 (4), ... 79. Tomáš HASILLA +7:14,4 (5), 85. Šimon BARTKO +8:42,1 (6), 89. Michal ŠIMA (všetci SR) +8:42,1 (6)

celkové poradie SP (14 z 26):



1. J. T. Bö 649 b., 2. Laegreid 618, 3. Tarjei Bö (Nór.) 537, 4. Johannes Dale (Nór.) 513, 5. Sebastian Samuelsson (Švéd.) 454, 6. Fillon Maillet 452, ... 58. ŠIMA 24



poradie vytrvalostných pretekov (2 z 3):



1. Laegreid 114 b., 2. Loginov 91, 3. Fillon Maillet 91, 4. J. T. Bö 85, 5. Hofer 64, 6. Bjöntegaard 60

Anterselva 22. januára (TASR) - Ruský biatlonista Alexander Loginov vyhral piatkové vytrvalostné preteky na 20 km v rámci 7. kola Svetového pohára v talianskej Anterselve. Na strelnici predviedol bezchybný výkon a do cieľa prišiel v čase 48:41,8 min. Druhý skončil s takmer minútovým mankom Nór Sturla Holm Laegreid a tretí bol Francúz Quentin Fillon Maillet, obaja minuli dva terče. Z trojice Slovákov bol najvyššie na 79. mieste Tomáš Hasilla.Loginov potvrdil, že sa mu v talianskom stredisku darí, vlani si tam počas majstrovstiev sveta vybojoval zlato v šprinte a bronz v stíhačke. V piatok si pripísal len druhé víťazstvo vo Svetovom pohári v kariére, predtým sa tešil v januári 2019 v šprinte v Oberhofe. Dvadsaťosemročný ruský reprezentant si v rokoch 2014 až 2016 odpykal dvojročný trest za doping.povedal víťaz.V piatok vyťažil z výborného streleckého výkonu, keď na štyroch položkách neminul ani jeden z dvadsiatich terčov a predviedol aj kvalitný beh. Do cieľa prišiel s veľkým náskokom pred ostatnými pretekármi. Druhý Laegreid zaostal o 58,5 sekundy, tretí Fillon Maillet stratil minútu a desať sekúnd. Okrem Loginova zvládli preteky s čistou streľbou z 97-členného štartového poľa už len Ukrajinec Anton Dudčenko, ktorý si 5. miestom (+1:10,9 min) vytvoril osobné maximum v SP, dvanásty Rakúšan David Komatz a 24. Japonec Kosuke Ozaki.Slovákom sa preteky nevydarili, keď skončili v závere štartového poľa. Tomáš Hasilla netrafil päť terčov a do cieľa prišiel s mankom 7:14,4 min na 79. mieste. Šimon Bartko i Michal Šima si pripísali ešte o jednu trestnú minútu viac a klasifikovali ich na 85. respektíve 89. pozícii.Na čele celkového poradia sa udržal Nór Johannes Thingnes Bö, ktorý obsadil 10. miesto. Na konte má 649 bodov, druhý je so stratou 31 bodov Laegreid, tretí je Tarjei Bö (537 b.). Loginov sa vďaka triumfu posunul na druhú priečku v hodnotení vytrvalostných pretekov, na vedúceho Laegreida stráca 23 bodov.