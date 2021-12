Biatlonista Quentin Fillon Maillet triumfoval v stíhacích pretekoch

1. Quentin Fillon Maillet (Fr.) 30:58,3 min (0), 2. Eduard Latypov (Rus.) +16,1 s (2), 3. Vetle Sjastad Christiansen (Nór.) +16,2 (0), 4. Anton Smolski (Biel.) +32,8 (1), 5. Johannes Thingnes Bö (Nór.) +43,3 (3), 6. Sturla Holm Laegreid (Nór.) +52,9 (1), 7. Tarjei Bö (Nór.) +1:09,8 min (1), 8. Said Karimulla Chalili (Rus.) +1:18,6 (0), 9. Emilien Jacquelin (Fr.) +1:24,2 (5), 10. Erik Lesser (Nem.) +1:27,6 (1), ... 57. Šimon BARTKO (SR) +6:22,4

1. Fillon Maillet 315 b., 2. Sebastian Samuelsson (Švéd.) 312, 3. Jacquelin 311, 4. Christiansen 307, 5. Latypov 307, 6. J.T. Bö 289

1. Fillon Maillet 145 b., 2. Jacquelin 134, 3. Samuelsson 132, 4. Christiansen 130, 5. Latypov 113, 6. J. T. Bö 97

Annecy 18. decembra (TASR) - Domáci biatlonista Quentin Fillon Maillet triumfoval v sobotňajších stíhacích pretekoch na 12,5 km a dostal sa na čelo celkového poradia Svetového pohára. Vo francúzskom stredisku Le Grand-Bornand neďaleko Annecy zvládol všetky štyri položky čisto a do cieľa prišiel v čase 30:58,3 minúty. Druhý finišoval Rus Eduard Latypov s mankom 16,1 sekundy a tretí skončil tesne za ním Nór Vetle Sjastad Christiansen (+16,2 s). Slovák Šimon Bartko obsadil 57. miesto so stratou 6:22,4 minúty.Dvadsaťdeväťročný Fillon Maillet zaznamenal ôsmy individuálny triumf v kariére vo SP, z toho až päť ich dosiahol v stíhacích pretekoch. Stíhačku vyhral aj pred týždňom v rakúskom Hochfilzene a okrem žltého dresu pre celkového lídra seriálu je aj na čele poradia disciplíny. "" povedal Francúz.Víťaz šprintu Johannes Thingnes Bö vyštartoval s náskokom 7,2 sekundy pred Latypovom, no o náskok prišiel už po prvej streľbe, keďže minul až dva terče. Rus sa udržal vpredu a približne 20 sekúnd za ním išli domáci Fillon Maillet, Emilien Jacquelin a Bielorus Anton Smolski. S miernou stratou nasledovali J.T. Bö a ďalší Nóri. Na druhej ležke minul raz aj Laytpov a tak sa naňho dotiahli obaja Francúzi, za ktorými išli Christiansen, Sturla Holm Laegreid a J.T. Bö. Na tretiu položku prišiel na čele už Fillon Maillet a rýchlopaľbou sa odpútal. Druhý Latypov s ďalšou chybou strácal už 24 sekúnd. Vedúci Francúz si za burácajúceho povzbudzovania domácich fanúšikov nenechal vziať víťazstvo a po ďalšej rýchle nule na stojke prišiel do cieľa s náskokom 16 sekúnd.Jediný slovenský reprezentant na štarte Šimon Bartko si odpálil šancu na lepší výsledok hneď na úvodnej streľbe. Odštartoval z 50. miesta so stratou +2:03,6 minúty, no po dvoch chybách sa prepadol o osem pozícii nižšie. Druhú ležku zastrieľal čisto, no vyššie sa neposunul. Na oboch stojkách navyše pridal po dva nesklopené terče a tak finišoval na 57. mieste so stratou 6:22,4 minúty na víťaza.Fillon Maillet sa vďaka triumfu posunul na čelo celkového poradia SP, na konte má 315 bodov a pred druhým Sebastianom Samuelssonom zo Švédska náskok tri body. Tretí Jacquelin stráca o bod viac. V poradí stíhacích pretekov vedie Fillon Maillet o jedenásť bodov pred krajanom Jacquelinom.