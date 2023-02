Biatlonista Samuelsson vyhral hromadné preteky, J. T. Bö má bronz

MS v Oberhofe - preteky s hromadným štartom:



1. Sebastian Samuelsson 36:42,8 min (0),

2. Martin Ponsiluoma (obaja Švéd.) +9,6 s (2),

3. Johannes Thingnes Bö +38,8 (3),

4. Sturla Holm Laegreid (obaja Nór.) +55,8 (2),

5. Andrejs Rastorgujevs (Lot.) +1:07,3 (3),

6. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +1:10,9 (2),

7. Sebastian Stalder (Švaj.) +1:11,1 (0),

8. Fabien Claude (Fr.) +1:26,4 (2),

9. Tarjei Bö (Nór.) +1:31,2 (4),

10. Tero Seppälä (Fín.) +1:31,3 (2)



Oberhof 19. februára (TASR) - Švédsky biatlonista Sebastian Samuelsson zvíťazil v hromadných pretekoch na majstrovstvách sveta v nemeckom Oberhofe. V nedeľu predviedol ako jediný z favoritov čistú streľbu a vyhral časom 36:42,8 minúty. Druhý skončil jeho krajan Martin Ponsiluoma s mankom 9,6 sekundy, tretí bol Nór Johannes Thingnes Bö (+38,8 s), ktorý získal medailu vo všetkých siedmych štartoch na podujatí (5-1-1).Záverečná mužská disciplína sa išla v náročných podmienkach s dažďom a vetrom. Po úvodnej ležke sa na čele zoradili Sturla Holm Laegreid, Martin Ponsiluoma a Fabien Claude. Johannes Thingnes Bö minul hneď prvý terč, musel ísť na trestné kolo a na lídrov strácal 26,1 sekundy, no na trati nemal konkurenciu a na druhú položku dobehol s nimi. Aj tam raz chyboval, ale to aj Laegreid. Na čele bol stopercentný Claude pred Sebastianom Samuelssonom a Emilienom Jacquelinom, za nimi išiel Ponsiluoma. J. T. Bö však aj na druhom kole stiahol vyše dvadsaťsekundovú stratu, na prvú stojku prišiel zhodne s prvým Samuelssonom a po rýchlej a bezchybnej streľbe bol už prvý s desaťsekundovým náskokom pred Švédom. Nór však minul posledný terč a musel ísť na tretie trestné kolo, z neho vybehol s mankom sedem sekúnd na lídra Ponsiluomu, ktorého zanedlho predbehol krajan Samuelsson. Dvadsaťpäťročný Švéd, ktorý ako jediný z favoritov predviedol bezchybnú streľbu, mal v závere najviac síl a prišiel si po prvé zlato z MS. J. T. Bö po troch trestných kolách v závere na Švédov nestíhal a nepripísal si rekordné šieste zlato z jedného šampionátu. Titul získal v šprinte, stíhačke, vytrvalostných pretekoch, miešanej štafete i mixe dvojíc, striebro v štafete a na záver pridal bronz. So siedmimi medailami je najúspešnejší pretekár v histórii MS.