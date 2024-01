Biatlonista Sklenárik získal bronz v individuálnych pretekoch

Výsledky – ZOHM 2024:



Biatlon:



Chlapci - individuálne preteky na 12,5 km:

1. Antonin Guy (Fr.) 34:58,9 min (3),

2. Storm Veitsle (Nór.) +1:22,5,

3. Markus SKLENÁRIK +1:16,3 (1), ...

10. Michal ADAMOV +2:28,4 (6),

27. Sebastián BELICAJ (všetci SR) +4:52,0 (4)



Dievčatá – individuálne preteky na 10 km:

1. Ilona Plecháčová (ČR) 37:03,4 min (1),

2. Marie Keudelová (Nem.) +1:09,7 (2),

3. Nayeli Mariottiová-Cavagnetová (Tal.) +1:19,6 (3), ...

22. Alžbeta GARGULÁKOVÁ +4:56,2 (7),

30. Veronika ŠTECZOVÁ +5:55,4 (1),

35. Michaela STRAKOVÁ (všetky SR) +6:23,5 (7)



Sánkovanie



Dievčatá – jednotlivkyne:

1. Antonia Pietschmannová (Nem.) 1:35,774 min,

2. Alexandra Oberstolzová (Tal.) +0,552 s,

3. Marie Riedlová (Rak.) +1,154, ...

25. Viktória PRAXOVÁ +6,820,

29. Desana ŠPITZOVÁ (obe SR) +7,441



Chlapci – dvojice:

1. Philipp Brunner, Manuel Weissensteiner (Tal.) 1:34,283 min,

2. Janis Gruzdulis-Borovojs, Edens Eduards Cepulis (Lot.) +0,347 s,

3. Louis Grünbeck, Maximilian Kührt (Nem.) +0,793, ...

6. Bruno MICK, Viktor VARGA (SR) +3,439



Skoky na lyžiach:



Dievčatá – skoky na mostíku HS-109:

1. Taja Bodlajová (Slov.) 215,7 b (107m/105,5),

2. Josie Johnsonová (USA) 207,2 (100/107),

3. Ingvild Midtskogenová (Nór.) 204,7 (104,5 m/95), ...

18. Tamara MESÍKOVÁ (SR) 126,5 (77/90)

Kangnung/Pjongčang 20. januára (TASR) - Hneď v úvodný deň IV. zimných olympijských hier mládeže v kórejskom Kangwone zaznamenalo Slovensko medailu. V biatlonových individuálnych pretekoch na 12,5 km získal Markus Sklenárik bronz. Jeho krajan Michal Adamov obsadil 10. pozíciu. Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke olympic.skNa pretekoch, ktoré sprevádzalo husté sneženie, sa zúčastnilo 100 biatlonistov. Sklenárikovi vyšla streľba i beh, na prvej ležke síce netrafil hneď prvý terč, ale ďalších devätnásť neminul. Keďže k tomu pridal aj kvalitný beh, výsledkom bola bronzová priečka. Na víťazného Francúza Antonina Guya stratil 1:16,3 min. "“ povedal v prvej reakcii Sklenárik.Adamov predviedol piaty najrýchlejší bežecky čas, ale šesť chybných výstrelov ho odsunulo na 10. pozíciu. Mrzela ho najmä záverečná stojka, na ktorej trikrát netrafil terč a pripravil sa o medailovú pozíciu. Tretí slovenský zástupca Sebastián Belicaj skončil so štyrmi chybami a odstupom 4:52 min na 27. pozícii. Alžbeta Garguláková sa na 10-kilometrovej trati pripravila o umiestenie do 10. miesta chybami na strelnici, na poslednej stojke netrafila tri terče. Celkovo 7 netrafených terčov znamenalo 245 sekúnd navyše k bežeckému času a konečné 22. miesto. Z tria Sloveniek strieľala najlepšie Veronika Šteczová, avšak bežala pomalšie. Na strelnici spravila jednu chybu a obsadila 30. pozíciu. Michaela Straková minula sedem terčov a tesne jej ušlo umiestnenie v prvej tretine 98-členného štartového poľa. Obsadila 35. pozíciu.V ľadovom koryte zasiahli ako prvé zo slovenskej výpravy do bojov Viktória Praxová a Desana Špitzová. Lepší výsledok dosiahla Praxová, ktorá obsadila 25. pozíciu. Jej výsledok čiastočne ovplyvnilo aj zranenie po prílete do Kórey. Špitzová skončila na 29. priečke. Dvojica Bruno Mick, Viktor Varga predviedla v prvom kole šiestu najrýchlejšiu jazdu (48,862 s). V druhom svoj čas zlepšili o dve stotiny sekundy aj vďaka lepšej štartovej reakcii. Boli piati najlepší, ale na posun zo šiestej priečky v celkovom poradí to už nestačilo.Na skokanskom mostíku bojovala s odrazom Tamara Mesíková. Prvý skok jej nevyšiel podľa predstáv, po chybe pri odraze skočila 77 m, v druhom si polepšila o 13 metrov a celkovo sa posunula z 20. na konečnú 18. pozíciu. "" povedala Tamara Mesíková, ktorú čakajú v tejto sezóne ešte majstrovstvá sveta juniorov v slovinskej Planici a pôjde aj na niektoré z pretekov Svetového pohára.