Biatlonista Uldal si v šprinte v Annecy pripísal premiérový triumf

Annecy 19. decembra (TASR) - Nórsky biatlonista Martin Uldal sa stal prvýkrát v kariére víťazom pretekov Svetového pohára. Vo štvrtkovom šprinte vo francúzskom Annecy triumfoval aj zásluhou bezchybnej streľby, druhý skončil jeho krajan a vedúci pretekár celkového poradia Johannes Thngnes Bö s mankom 1,4 sekundy a jednou chybou. Tretie miesto obsadil Švéd Sebastian Samuelsson s odstupom 10,8 s a jednou minelou.



Z dvojice Slovákov sa viac darilo Tomášovi Sklenárikovi, ktorému patrilo 69. miesto s jednou chybou v stoji a odstupom 2:50,2 min na víťaza. Do stíhacích pretekov sa nedostal ani Šimon Adamov, ktorému patrila 87. priečka so štyrmi chybami (3+1) a stratou +3:32,8.



Dvadsaťtriročný Uldal zaznamenal najväčší úspech v kariére. Doteraz bol najvyššie na 5. mieste a to minulý týždeň v stíhacích pretekoch v Hochfilzene. Bö minul na prvej streľbe v ľahu, po bezchybnej v stojke mal manko 7,6 sekundy, no napriek mohutnému finišu už krajana z prvej pozície nezosadil.