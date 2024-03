Biatlonisti Arnekleivová a Christiansen vyhrali mix dvojíc v Nórsku

Holmenkolen 3. marca (TASR) - Domáci biatlonisti zvíťazili v mixe dvojíc v pretekoch 7. kola Svetového pohára v nórskom Holmenkolene. Juni Arnekleivová a Vetle Sjaastad Christiansen triumfovali po dramatickom finiši časom 38:43,6 minúty. Druhí skončili švédski reprezentanti Anna Magnussonová a Sebastian Samuelsson so stratou iba desatiny sekundy. Severské pódium doplnili Fíni Suvi Minkkinenová a Otto Invenius, ktorí mali manko 31,3 s.



Nedeľňajšie preteky rozbehla najlepšie Arnekleivová, ktorá bola po prvej čistej položke na čele, no po stojke, kde spravila zhodne s Magnussonovou jednu chybu, ju o sekundu predbehla Švédka. V tesnom závese išla Francúzka, Talianka a Fínka. V rovnakom poradí aj odovzdali svojim krajanom. Mužom však prvá ležka nevyšla, chybovali takmer všetci z čela pretekov a na prvé miesto sa tak dostal Nemec Justus Strelow. Zo strelnice vybehol s náskok 17 sekúnd pred tretím Christiansenom, no on i Fín Invenius ho na bežkách rýchlo dostihli a na stojku prišli spolu. Na druhej výmene bol prvý Nór s náskokom sedem sekúnd pred Nemcom a osem pred Fínom. Švédi mali manko 22 s. Po piatej streľbe vypadli z boja o pódium Nemci, keďže Selina Grotianová išla až na dve trestné kolá a okruh adeptov na triumf sa zúžil na tri severské krajiny.



Na poslednú výmenu prišli v poradí Fínsko, Švédsko a Nórsko, ktoré strácalo 11,4 sekundy po trestnom kole Arnekleivovej na stojke. Christiansen sa však rýchlo dotiahol a po ležke bol už na čele tesne pred Samuelssonom. Spolu prišli aj na záverečnú položku, kde potrebovali obaja jeden náhradný náboj, no Švéd strieľal rýchlejšie a do záverečného okruhu si priniesol náskok štyri sekundy. Christiansen sa ho v stíhacej jazde snažil dobehnúť, nepodarilo sa mu to v záverečnom stúpaní ani na mostíku, ale predviedol skvelý závere a Samuelssona zdolal na páske, čo musela potvrdiť cieľová fotografia. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.