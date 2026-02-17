< sekcia Šport
Biatlonisti Francúzska získali zlato v štafete pred Nórskom a Švédskom
Slováci nemali na štarte zastúpenie.
Anterselva 17. februára (TASR) - Biatlonisti Francúzska získali na ZOH 2026 zlaté medaily v štafete na 4x7,5 km. Kvarteto v zložení Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot triumfovalo v utorok v Anterselve s náskokom 9,8 sekundy pred Nórskom, bronz si vybojovali Švédi (+57,5). Francúzi vyhrali štafetu premiérovo v histórii hier napriek jednému trestnému kolu. Slováci nemali na štarte zastúpenie.
Pre Fillona Mailleta je to už celkovo ôsmy olympijský cenný kov (5-3-0) a tretie zlato z týchto hier, na ktorých vyhral šprint a bol členom víťaznej mix štafety. V nej figuroval aj Perrot, ktorý pridal striebro v individuále. Claude, Jacquelin i Fillon Maillet sa zo striebra v štafete tešili aj na ZOH 2022. Jacquelin si v Pekingu pripísal aj striebro z mix štafety a v stíhačke teraz v Anterselve bol bronzový. Nór Lägreid získal medailu vo všetkých štyroch štartoch na prebiehajúcich hrách, vo vrecku už mal pred pretekmi striebro zo stíhačky a dva bronzy z individuálu i šprintu.
Obhajcovia zlata spred štyroch rokov Nóri vyhrali v prebiehajúcej sezóne Svetového pohára tri zo štyroch štafiet a pod piatimi kruhmi mali podľa predpokladov bojovať o prvenstvo s Francúzmi. Claude však hneď na prvom úseku nezvládol stojku, musel bežať trestné kolo a francúzsky tím na úvodnej odovzdávke figuroval až na 13. mieste s bilanciou 1+4 a mankom 50 sekúnd na Nóra Martina Uldala (0+2). Ten mal na čele 14-sekundový náskok, za ním sa zoradili vedľa seba Fínsko, Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko a Ukrajina.
Francúzi sa však pred Nórov dostali hneď po prvej streľbe druhého úseku, keď svoju položku vôbec nezvládol Johan-Olav Botn. Tesne sa síce vyhol trestnému kolu, ale trikrát dobíjal a prepadol sa na deviatu pozíciu, Jacquelin bol už pred ním piaty a líderskú pozíciu prevzal Nemec David Zobel. Trvalo ti iba chvíľu, pretože Jacquelin za chvíľu získal v stope výrazný náskok, no po jednom dobíjaní na stojke mu došli sily a na tretí úsek tak vybehli na čele bok po boku Francúzi, Fíni a Švédi. Nórsky tím bol priebežne štvrtý so stratou 17 sekúnd.
Fillon Maillet držal v tretej časti francúzsku ekipu na vedúcej pozícii, po v poradí piatej streľbe sa však k nemu už na necelých sedem sekúnd priblížil Sturla Holm Lägreid, nasledovali švédska, fínska a nemecká štafeta. Na stojke tretieho úseku vybielili expresne všetky terče Lägreid i Martin Ponsiluoma a Nóri i Švédi sa tak dostali na po tretej časti na úroveň Francúzska. Tieto tri štafety išli do záverečného úseku plece pri pleci, Nemci na štvrtej priećke mali už manko takmer 50 sekúnd a Slovinci na piatej približne 80 sekúnd.
Francúzi rozhodli o svojom víťazstve na poslednom úseku, keď Perrot po bezchybnej ležke získal desaťsekundový náskok pred Nórom Vetlem Sjaastadom Christiansenom (jedna chyba) a ešte o 10 sekúnd viac zaostal švédsky finišman Sebastian Samuelsson (dve chyby). Perrot mal navyše navrch aj v behu a tak si mohol dovoliť aj dve dobíjania na poslednej streľbe v stoji. Christiansen síce bleskovo sklopil všetkých päť terčíkov, ale Perrota už stíhal márne. Tretiu pozíciu si s prehľadom udržali Švédi pred Nemeckom, USA a Českom.
Boiatlonistov ešte na ZOH 2026 čakajú v piatok preteky s hromadným štartom na 15 km.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine - biatlon
muži - štafeta na 4x7,5 km: 1. Francúzsko (Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot) 1:19:55,2 h (1+9), 2. Nórsko (Martin Uldal, Johan-Olav Botn, Sturla Holm Lägreid, Vetle Sjaastad Christiansen) +9,8 (0+6), 3. Švédsko (Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson) +57,5 (0+6), 4. Nemecko +1:48,3 (0+12), 5. USA +2:27,4 (0+8), 6. Česko +2:31,3 (0+10), 7. Fínsko +2:34,1 (2+10), 8. Švajčiarsko +2:41,4 (2+12), 9. Slovinsko +2:57,8 (1+11), 10. Rakúsko +3:03,3 (0+7)
