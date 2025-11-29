< sekcia Šport
Biatlonisti Nórska ovládli úvodnú štafetu, Slováci na 15. mieste
Najmenej skúsený Slovák v štartovom poli Adamov nezvládol tlak a po záverečnej streľbe ho čakali hneď tri trestné okruhy.
Östersund 29. novembra (TASR)
Östersund 29. novembra (TASR) - Nórski biatlonisti triumfovali v štafete úvodného podujatia Svetového pohára vo švédskom Östersunde. Kvarteto v zložení Martin Uldal, Isak Leknes Frey, Sturla Holm Lägreid a Vetle Sjästad Christiansen zvíťazilo s náskokom 15,3 sekundy pred Francúzskom. Pódium doplnili domáci Švédi s mankom 24,7 s. Slovenská štvorica Tomáš Sklenárik, Jakub Borguľa, Artur Ischakov a Šimon Adamov finišovala na 15. pozícii (+4:51,5 min).
Na prvom úseku sa za Slovensko predstavil najstarší člen štafety Sklenárik. Nepríjemné veterné podmienky na strelnici spôsobovali problémy všetkým pretekárom a zaváhaniam sa nevyhli ani favoriti. Sklenárik odišiel po svojej druhej streľbe v stoji ako piaty po tom, čo zvládol tri dobíjania a odovzdal Borguľovi na 7. mieste. Do trháku sa ihneď dostali Nóri prenasledovaní Talianskom. Domáci reprezentant Viktor Brandt na strelnici „vybuchol“ a po absolvovaní troch trestných okruhov figuroval až na 18. pozícii, čím výrazne sťažil situáciu svojim tímovým kolegom.
Borguľa dokázal priebežné umiestnenie Slovenska ešte vylepšiť po svojej prvej streľbe, keď bez zaváhania sklopil všetky terče a poskočil na 6. miesto s minimálnou stratou na piatych Francúzov. Na trati prenechal miesto Ischakovovi, ktorý vybielil prvú položku a iba s jedným dobíjaním sa zaradil po druhej streľbe na solídnu 10. priečku. Medzitým na čele Nóri zveľaďovali svoj náskok, ktorý pri tretej odovzdávke prevyšoval už jednu minútu na Francúzsko.
Nór Christiansen mal pred sebou zdanlivo jednoduchú úlohu, no v siedmej streľbe doprial divákom v Östersunde zápletku. Po troch dobíjaniach musel zamieriť na jedno trestné kolo a šancu dostali Francúz Eric Perrot a domáci reprezentant Sebastian Samuelsson, ktorý strácal necelých 14 sekúnd. Medzitým na poslednom úseku absolvoval streľbu aj štvrtý Slovák Šimon Adamov, ktorý trikrát dobíjal, no hrozbu trestného kola odvrátil.
Christiansen poslednú stojku zvládol sebavedomo, v tesnom závese deviatich sekúnd ho prenasledoval Perrot. Ten však už nenašiel dostatok síl na útok a Christiansen postrážil triumf pre Nórsko. Najmenej skúsený Slovák v štartovom poli Adamov nezvládol tlak a po záverečnej streľbe ho čakali hneď tri trestné okruhy. Krátko pred cieľom ešte predstihol reprezentanta Rumunska a finišoval na 15. mieste.
Svetový pohár - 1. kolo v Östersunde
štafeta mužov na 4x7,5 km:
1. Nórsko (Martin Uldal, Isak Leknes Frey, Sturla Holm Lägreid a Vetle Sjästad Christiansen) 1:11:10,1 h (1+10), 2. Francúzsko (Fabien Claude, Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin, Eric Perrot) +15,3 sekundy (3+11), 3. Švédsko (Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastien Samuelsson) +24,7 (3+14), 4. Nemecko +55,7 (0+9), 5. USA +1:25,0 min (2+14), 6. Taliansko +1:55,4 (3+10), 7. Česko +2:09,0 (3+11), 8. Švajčiarsko +2:36,4 (0+17), 9. Ukrajina +3:22,7 (3+13), 10. Slovinsko +3:22,7 (2+12), ..., 15. SLOVENSKO (Tomáš SKLENÁRIK, Jakub BORGUĽA, Artur ISCHAKOV, Šimon ADAMOV) +4:51,5 (4+15)
