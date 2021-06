Biatlonisti prijali rozpočet na rok 2021, počítajú v ňom so ziskom

Osrblie 26. júna (TASR) - Valné zhromaždenie Slovenského zväzu biatlonu (SZB) schválil rozpočet na rok 2021, Výročnú správu i Správu kontrolóra za rok 2020. Prijatý návrh počíta s plusovým hospodárením a zahŕňa aj splácanie starých dlhov.



SZB v tlačovej správe uvádza, že napriek pandémii dosiahol minulý rok zisk. "Podarilo sa nám zorganizovať dve kolá IBU CUPu so ziskom, výrazne sme znížili náklady na administratívu a zväzová obchodná spoločnosť prináša pre zväz oveľa viac financií, ako v minulosti," uviedol viceprezident pre ekonomiku Maroš Badáň.



Nový rozpočet by mal byť opäť plusový a zahŕňa aj splácanie starých dlhov z minulosti. "Som veľmi rád, že aj napriek ťažkej pandemickej dobe sa nám podarilo nájsť nových partnerov pre zväz. Pozitívne vnímam aj to, že sa nám postupne darí spájať ľudí v biatlone, nie rozdeľovať,” povedal tesne po zasadnutí prezident SZB Peter Vozár, ktorý opätovne zdôraznil prioritu podpory mládeže a reprezentácie. Mládež a aj seniorské reprezentačné družstvá budú mať v olympijskej sezóne výrazne viac financií na prípravu a aj na materiálne zabezpečenie. Všetky významné dokumenty, nový rozpočet, ako aj nové logo zväzu boli schválené výraznou väčšinou prítomných delegátov.