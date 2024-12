ÚSPECH: Fialková skončila tretia v pretekoch s hromadným štartom

3. kolo SP v Annecy



ženy - preteky s hromadným štartom na 12,5 km: 1. Selina Grotianová 38:35,4 min. (1 trestný okruh), 2. Franziska Preussová (obe Nem.) +12,7 s (0), 3. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ (SR) +35,4 (3), 4. Jeanne Richardová (Fr.) +35,5 (1), 5. Suvi Minkkinenová (Fín.) +57,2 (2), 6. Julia Simonová (Fr.) +1:12,4 min. (4), 7. Lotte Lieová (Belg.) +1:16,2 (3), 8. Oceane Michelonová (Fr.) +1:18,0 (4), 9. Elvira Öbergová (Švéd.) +1:19,1 (4), 10. Lena Häckiová-Grossová (Švajč.) +1:19,8 (3)



celkové poradie SP (po 8 z 21 súťaží): 1. Preussová 565 b., 2. Öbergová 371, 3. Lou Jeanmonnotová (Fr.) 352, 4. Simonová 315, 5. Vanessa Voigtová (Nem.) 307, 6. Suvi Minkkinenová 285, ..., 22. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 143



priebežné poradie v pretekoch s hromadným štartom (2 z 5): 1. Preussová 140, 2. Öbergová 124, 3. Simonová 120, 4. Grotianová 90, 5. Richardová 84, 6. Minkkinenová 80, ..., 8. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 65

Annecy 22. decembra (TASR) - Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková obsadila tretie miesto v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom na 12,5 km na podujatí 3. kola Svetového pohára v Annecy. Na víťaznú Nemku Selinu Grotianovú stratila 35,4 sekundy. Vylepšila svoje najlepšie umiestnenie v sezóne, dosiahla prvý pódiový výsledok v prestížnom seriáli od marca 2022.Bátovská Fialková sa dostala do pretekov z pozície náhradníčky. Do štartovej listiny ju dostali zdravotné problémy súperiek. Pozíciu mala náročnú, keďže sa musela predierať dopredu s číslom 28. Na prvej streľbe v ľahu urobila jednu chybu a figurovala na 25. mieste. Na druhej položke sklopila všetky terče, čo znamenalo posun výsledkovou listinou na 18. pozíciu. Navyše na úseku pred treťou streľbou bežala výborne a v polovici pretekov sa posunula už na 12. priečku. Diametrálne sa zmenili aj podmienky na trati v Le Grand-Bornand, keď dážď vystriedalo husté sneženie. Prvá položka v stoji priniesla veľa nepresných výstrelov. Dvakrát minula aj Bátovská Fialková a po 300 metroch navyše sa zaradila na 18. miesto. Záverečnú streľbu však zvládla bez chyby a dokázala sa posunúť už na štvrtú priečku. V záverečných metroch ešte mohla atakovať aj Francúzku Jeanne Richardovú, na ktorú strácala 10 sekúnd. V strhujúcom finiši na cieľovej rovinke ešte dokázala zo seba vydať maximum a na páske poslala lyžu tesne pred francúzsku súperku. Výrazným spôsobom prispel k úspechu slovenskej reprezentantky druhý najlepší bežecký čas. Na pódium sa postavila po viac ako dvoch rokoch, naposledy obsadila tretie miesto v stíhačke v Holmenkollene.Záverečné preteky v tomto kalendárnom roku začala výborne Švédka Anna Magnussonová. Po dvoch čistých položkách viedla s náskokom ôsmich sekúnd. Bežecky však zaostávala a do čela sa posunula domáca Richardová, ktorá absolvovala 15 výstrelov bez chyby, o šancu na prvenstvo ju pripravil až jeden trestný okruh na záverečnej streľbe. Všetkých 20 terčov vyčistila Preussová, ktorú nasledovala s minimálnym mankom jej krajanka Grotianová. Práve jej sa v závere podarilo predstihnúť skúsenejšiu tímovú kolegyňu. Dvadsaťročná Nemka zaznamenala premiérový triumf v SP.