Biatlonistka Eckhoffová opäť triumfovala v Oberhofe

6. kolo SP - šprint žien na 7,5 km:

1. Tiril Eckhoffová (Nór.) 22:33,8 min (1 tr. okruh),

2. Dorothea Wiererová (Tal.) +9,3 s (0),

3. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) +12,6 (0),

4. Justine Braisazová-Bouchetová (Fr.) +19,4 (0),

5. Anais Chevalierová-Bouchetová (Fr.) +23,5 (1),

6. Franziska Preussová (Nem.) +33,5 (1),

7. Hanna Öbergová (Švéd.) +38,2 (1),

8. Marte Olsbuová-Röiselandová (Nór.) +40,4 (2),

9. Julia Schwaigerová (Rak.) +41,0 (0),

10. Markéta Davidová (ČR) +41,8 (2), ... 83. Júlia MACHYNIAKOVÁ +3:36,1 (0), 84. Henrieta HORVÁTOVÁ +3:44,4 (1), 94. Aneta SMERČIAKOVÁ (všetky SR) +5:27,7 (3)



Oberhof 14. januára (TASR) - Nórska biatlonistka Tiril Eckhoffová triumfovala aj v tretích individuálnych pretekoch v nemeckom Oberhofe. Po víťazstvách v šprinte a v stíhačke v rámci 5. kola Svetového pohára pridala vo štvrtok vavrín aj v rýchlostných pretekoch 6. kola seriálu, keď s jedným trestným kolom dosiahla čas 22:33,8 min. Druhá skončila Talianka Dorothea Wiererová a tretia bola Rakúšanka Lisa Theresa Hauserová. Z trojice slovenských reprezentantiek skončila najlepšie na 83. mieste juniorka Júlia Machyniaková.Tridsaťročná Eckhoffová zároveň zaznamenala tretie víťazstvo v šprinte po sebe, keď sa pred úspechmi v Oberhofe tešila z triumfu aj v decembri v Hochfilzene, kde taktiež vyhrala i stíhačku. Celkovo nazbierala už devätnásť individuálnych prvenstiev vo Svetovom pohári.uviedla v televíznom rozhovore.Eckhoffová odštartovala s číslom 41 a od úvodu predvádzala výborný bežecký výkon, keď na prvú streľbu prišla rýchlejšie než ona len Nemka Denise Herrmannová, tá sa však pripravila o dobré umiestnenie na strelnici. Naopak, nórska pretekárka predviedla rýchlu a bezchybnú streľbu a dostala sa na čelo. Viedla aj na ďalších medzičasoch na druhom okruhu. Na stojke síce minula jeden terč a z trestného kola vybehla s mankom 3,6 sekundy na čistú Wiererovú, no v poslednom kole stratu bez problémov zmazala a do cieľa prišla s náskokom 9,3 sekundy pred talianskou súperkou. Tretiu priečku si vybojovala taktiež strelecky bezchybná Hauserová, ktorá skončila na bronzovom stupienku aj v minulotýždňovom šprinte i v stíhačke.Tento týždeň už v Oberhofe neštartovali sestry Paulína a Ivona Fialkové, ktoré prerušili sezónu, keďže ich stále trápia zdravotné problémy spôsobené prekonaním ochorenia Covid-19 v novembri. Do pretekov tak naskočili Aneta Smerčiaková, Henrieta Horvátová a Júlia Machyniaková. Najvyššie sa umiestnila posledná menovaná, ktorá predviedla na oboch položkách čistú streľbu, no s pomalším behom to stačilo len na 83. miesto s veľkou stratou 3:36,1 min. O priečku horšie skončila Horvátová, ktorá minula jeden terč na stojke. Smerčiaková mala bilanciu 1+2 a obsadila 94. miesto.