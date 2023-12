Elvira Öbergová vyhrala stíhačku podujatia SP, Kapustová na 55. mieste

stíhacie preteky žien na 10 km: 1. Elvira Öbergová (Švéd.) 29:44,6 min (1 tr. kolo), 2. Lena Häckiová-Grossová (Švajč.) +11,2 (1), 3. Ingrid Landmark Tandrevoldová (Nór.) +13,9 (1), 4. Lisa Vittozziová (Tal.) +32,0 (1), 5. Julia Simonová (Fr.) +1:01,5 (1), 6. Hanna Öbergová (Švéd.) +1:14,6 (0), 7. Karoline Offigstad Knottenová (Nór.) +1:33,9 (1), 8. Justine Braisazová-Bouchetová (Fr.) +1:46,1 (5), 9. Anna Magnussonová (Švéd.) +1:48,9 (2), 10. Anna Gandlerová (Rak.) +1:52,9 (1),... 55. Ema KAPUSTOVÁ +6:15,1 (2)

celkové poradie SP (po 5 z 21 súťaží): 1. Tandrevoldová 271 b., 2. Lou Jeanmonnotová (Fr.) 251, 3. Vittozziová 249, 4. Knottenová 235, 5. E. Öbergová 228, 6. Vanessa Voigtová (Nem.) 221

poradie v stíhačke (2 zo 7): 1. E. Öbergová 121, 2. Jeanmonnotová 118, 3. Häckiová-Grossová 105

Hochfilzen 9. decembra (TASR) - Švédska biatlonistka Elvira Öbergová triumfovala v sobotných stíhacích pretekoch na 10 km na podujatí 2. kola Svetového pohára v Hochfilzene. V rakúskom stredisku mala s jedinou chybou na strelnici náskok 11,2 s pred Švajčiarkou Lenou Häckiovou-Grossovou. Nórka Ingrid Landmark Tandrevoldová poskočila vďaka tretej priečke (+13,9) na čelo celkového poradia seriálu. Z dvojice slovenských reprezentantiek na štarte prišla do cieľa iba Ema Kapustová na 55. mieste, Máriu Remeňovú po tretej streľbe predstihli elitné biatlonistky o kolo.Elvira Öbergová zazanemenala svoje ôsme individuálne víťazstvo v seriáli, keď sa oproti šprintu zlepšila o jednu priečku. Jedinú chybu urobila hneď na prvej položke v ľahu, definitívne o svojom prvenstve však rozhodla až na záverečnej streľbe. Tam prišla bok po boku s Tandrevoldovou, tá však mala problémy so zbraňou a odstrieľala oveľa pomalšie. Nórska víťazka šprintu napokon neudržala ani druhú priečku, vo finiši ju bežecky predstihla Häckiová-Grossová, ktorá vyštartovala ako štvrtá v poradí. Prvých päť pretekárok v cieli malo zhodne jednu streleckú chybu, na šieste miesto sa z dvadsiateho posunula vďaka nule na strelnici Švédka Hanna Öbergová. Doterajšia líderka SP Francúzka Lou Jeanmonnotová skončila až trinásta.Kapustová (0-1-1-0) si oproti šprintu polepšila o jednu priečku na 55. miesto so stratou 6:15,1 min na víťazku. Prvú ležku vybielila a posunula sa o tri miesta dopredu na 53. pozíciu, potom dvakrát netrafila terč na druhej a tretej položke a jej postavenie sa nemenilo. Mária Remeňová už po prvej streľbe a troch chybách figurovala s výrazným odstupom na poslednej 59. priečke. Napokon absolvovala iba tri položky (3-1-2) a z trate ju stiahli. V nedeľu sú v Hochfilzene na programe štafety.Nór Johannes Hösflot Kläbo a Emma Ribomová zo Švédska triumfovali v sobotu v šprinte klasickou technikou na podujatí Svetového pohára v behu na lyžiach. Vo švédskom Östersunde sa súťažilo na 1,4 km dlhej trati, Slovensko nemalo v štartovej listine zastúpenie.