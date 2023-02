Biatlonistka Herrmannová-Wicková vyhrala šprint, Bátovská Fialková 25.

Oberhof 9. februára (TASR) - Domáca biatlonistka Denise Herrmannová-Wicková získala zlato v šprinte na 7,5 km na majstrovstvách sveta v nemeckom Oberhofe. V piatkových pretekoch predviedla čistú streľbu a do cieľa prišla v čase 21:19,7 minúty. Druhá skončila Hanna Öbergová so Švédska s mankom 2,2 sekundy pred krajankou Linn Perssonovou (+26,2 s). Slovenka Paulína Bátovská Fialková skončila po dvoch chybách na stojke na 25. mieste so stratou 1:34,4 minúty.



Herrmannová-Wicková si pripísala siedmu medailu zo svetových šampionátov z toho štvrtú v individuálnych disciplínach. Zlato predtým získala len v stíhačke na MS 2019 v Östersunde. Do piatkových pretekov odštartovala s číslom 24 a ako jedna z mála veľkých favoritiek zvládla čisto obe streľby, pričom predviedla najrýchlejší beh zo všetkých pretekárok. Bežecky s ňou držali krok len druhá Hanna Öbergová a aj Nórky Marte Olsbuová Röiselandová s Ingrid Landmark Tandrevoldovou. Prvá z nich však minula jeden terč a skončila štvrtá a druhá dva, čo jej stačilo len na ôsmu pozíciu. Talianka Lisa Vittozziová chybovala raz na stojke a skončila piata (+45,8), Češke Markéte Davidovej stačila čistá streľba len na šiestu pozíciu. Líderka priebežného poradia SP Julia Simonová finišovala na 10. mieste (+1:02,8/2 tr. okruhy).



Paulína Bátovská Fialková odštartovala preteky výborne. Na trať vybehla s číslom päť a prvé kolo zvládla rýchlo. Nechybovala ani na strelnici a priebežne sa zaradila na prvé miesto. Aj v druhom kole jej to bežecky išlo, no potom nezvládla stojku. Slovenská reprezentantka minula hneď prvý terč, nenašla rytmus a ušiel jej aj štvrtý. S dvoma trestnými kolami tak nemohla počítať s miestom medzi najlepšími a nakoniec jej to stačilo na 25. pozíciu. "Prišla som tam rozklepaná, možno som sa po nule na ležke snažila bežať trošku nad limit. A bola tam aj nervozita. Stojka mi nesadla tak ako v štafete, chyby ma veľmi mrzia. Pokazila som to. Podmienky dnes neboli zlé, bolo trochu veternejšie a na ležke som preto strávila viac času, ale zvládla som to. V stojke však nie. Motiváciu do stíhačky nebude ťažko hľadať. Budem mať čo dobiehať a pokúsim sa dať do toho všetko," povedala Bátovská Fialková pre RTVS.



Jej sestre Ivone nevyšla ležka, v ktorej dvakrát minula, jeden terč nesklopila ani na stojke, obsadila 47. miesto (+2:22,1 min) a predstaví sa v stíhačke. "Škoda tej ležky. Mala som dosť silný vietor, no musím to zhodnotiť s trénermi, či to boli chyby s vetrom. Ležka mi ide, tak škoda, že som si to tam pokazila," povedala. Mária Remeňová skončila s dvoma chybami a mankom 3:10,4 min na 70. priečke, Júlia Machyniaková prišla do cieľa ako posledná na 95. pozícii (+5:43,6/3).



Šampionát pokračuje v sobotu šprintom mužov a v nedeľu sú na programe oba stíhacie preteky.