Biatlonistka Hinzová ukončila po zdravotných problémoch kariéru

Berlín 4. februára (TASR) - Nemecká biatlonistka Vanessa Hinzová ukončila vo veku 30 rokov aktívnu kariéru. Pre kumulujúce sa zdravotné problémy sa jej nepodarilo kvalifikovať sa na blížiace sa MS na domácej pôde v Oberhofe (od 8. do 19. februára).



Hinzová dosiahla svoj najväčší individuálny úspech na svetovom šampionáte v roku 2020. V talianskej Anterselve získala striebro vo vytrvalostných pretekoch na 15 km. Ďalších šesť medailí, tri zlaté a tri strieborné, má z pretekov v ženských a miešaných štafetách. Nemka má aj bronz zo ZOH 2022, keď spolu s Vanessou Voigtovou, Franziskou Preussovou a Denise Herrmannovou-Wickovou skončili v štafete na 3. priečke.



"Kariéru končím s pocitmi šťastia, že som mohla zažiť toľko krásnych chvíľ s ďalšími skvelými športovcami. Už v lete pred sériou zranení mi bolo jasné, že smerujem do svojej poslednej sezóny. Som absolútne pripravená na ďalšiu etapu svojho života," povedala podľa agentúry DPA Hinzová, ktorá má na konte jeden individuálny triumf vo Svetovom pohári - vo fínskom Kontiolahti uspela v roku 2018 v pretekoch s hromadným štartom.



Hinzová mala v lete problémy s chrbtom, potom ochorela a zranila si nohu aj ruku. V tejto sezóne sa preto ani nedostala do tímu pre SP.