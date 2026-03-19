Štvrtok 19. marec 2026
Biatlonistka Jeanmonnotová získala veľký glóbus

Na snímke Lou Jeanmonnotová. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Holmenkollen 19. marca (TASR) - Francúzska biatlonistka Lou Jeanmonnotová získala premiérovo v kariére veľký glóbus pre víťazku Svetového pohára. Celkový triumf spečatila vo štvrtkových rýchlostných pretekoch finále SP v nórskom Holmenkollene, kde jej na to stačilo šieste miesto, keďže jej posledná súperka Suvi Minkinnenová z Fínska skončila až na 11. priečke. Jeanmonnotová mala už pred pretekmi istý malý glóbus za šprint. Slovenka Paulína Bátovská Fialková, ktorá sa lúči s kariérou, obsadila 15. miesto.



