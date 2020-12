Olsbuová Röiselandová novou líderkou SP, triumfovala v stíhačke

3. kolo SP v Hochfilzene - stíhačka žien na 10 km:

1. Marte Olsbuová Röiselandová (Nór.) 29:04,6 min (2 tr. okruhy),

2. Dinara Alimbekavová (Bielor.) +13,9 s (0),

3. Julia Simonová (Fr.) +17,8 (3),

4. Hanna Öbergová (Švéd.) +21,4 (0),

5. Karoline Knottenová (Nór.) +52,6 (0),

6. Dorothea Wiererová (Tal.) +1:04,9 min (2),

7. Elvira Öbergová (Švéd.) +1:11,8 (3),

8. Franziska Preussová (Nem.) 1:13,9 (3),

9. Markéta Davidová (ČR) +1:22,0 (3),

10. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) +1:31,6 (3)

..., 55. Ivona FIALKOVÁ (SR) +5:18,1 (6)



celkové poradie SP (po 6 z 26 pretekov):

1. Röiselandová 271 b,

2. Alimbekavová 265,

3. H. Öbergová 259,

4. E. Öbergová 208,

5. Wiererová 185,

6. Preussová 184



poradie v stíhačke (po 2 z 8 pretekov):

1. Röiselandová 114,

2. Alimbekavová 97,

3. H. Öbergová 91,

4. Tiril Eckhoffová (Nór.) 84,

5. Simonová 72,

6. Preussová a E. Öbergová 70



Hochfilzen 13. decembra (TASR) - Nedeľňajšie stíhacie preteky 3. kola Svetového pohára biatlonistiek v rakúskom Hochfilzene sa skončili triumfom Marte Olsbuovej Röiselandovej, vďaka ktorému sa dostala na čelo celkového poradia prestížneho seriálu. Tridsaťročná nórska reprezentantka, ktorá vybiehala na 10 km stíhačku zo štvrtej pozície so 17-sekundovým mankom na víťazku piatkového šprintu Bielorusku Dinaru Alimbekavovú, si v rámci SP pripísala siedme prvenstvo v individuálnych pretekoch a premiérové v tejto sezóne.Druhá skončila Alimbekavová (+13,9 s), na tretej priečke sa napriek trom nepresným výstrelom umiestnila Francúzka Julia Simonová (+17,8 s). Jediná Slovenka na štarte Ivona Fialková, ktorá štartovala z 58. pozície, prišla do cieľa na 55. mieste (+5:18,1 min). Absolvovať musela až šesť trestných okruhov.Alimbekavová na prvej streleckej položke nezaváhala a hoci sa jej náskok pred súperkami zmenšil, udržala si pozíciu líderky pretekov. Následne však spadla a kým sa zdvihla zo zeme, dostali sa pred ňu Češka Markéta Davidová s Nemkou Franziskou Preussovou. Po bezchybnej druhej streľbe sa však Bieloruska dokázala vrátiť na prvú priečku, za ňou sa v malých odstupoch zoradili Dorothea Wiererová, Röiselandová a na štvrtom mieste už figurovala líderka hodnotenia SP Švédka Hanna Öbergová. Tá štartovala do nedeľňajšej stíhačky až z 29. pozície, bezchybnou streľbou a rýchlym behom sa ale vyšvihla na popredné priečky.Po tretej streľbe v stoji sa menilo poradie na čele, novou líderkou bola Röiselandová, ktorej náskok pred Alimbekavovou predstavoval 8,3 sekundy a postupne narastal. Nórka na štvrtej streľbe minula posledný terč, celkovo druhý v pretekoch, a musela absolvovať trestný okruh. Na trať sa však dokázala vrátiť s 2,6-sekundovým náskokom pred Alimbekavovou, ktorá na Nórku bežecky nestačila a prvenstvo jej napriek čistej streľbe uniklo." povedala Olsbuová Röiselandová pre oficiálny kanál Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU).