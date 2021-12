Biatlonistka Olsbuová Röiselandová vyhrala stíhačku v Östersunde

Östersund 4. decembra (TASR) - Nórska biatlonistka Marte Olsbuová Röiselandová zvíťazila v sobotňajších stíhacích pretekoch na 10 km v rámci 2. kola Svetového pohára. Vo švédskom Östersunde sa odpútala v záverečnom kole a do cieľa prišla v čase 32:20,6 min. Na druhom a treťom mieste finišovali Francúzky Anais Bescondová (+4,8 s) a Anais Chevalierová-Bouchetová (+7,0 s). Štvrté miesto obsadila víťazka šprintu Lisa Theresa Hauserová.



Dvadsaťsedemročná Rakúšanka odštartovala s náskokom 12,5 sekundy pred domácou Elvirou Öbergovou a 14,4 s pred Bieloruskou Hannou Solovou. Súperky sa na ňu síce dotiahli už po prvej položke, no Hauserová strieľala čisto a tak sa držala na čele. Po prvej stojke mala náskok 19,2 sekundy pred Francúzskou Chevalierovou-Bouchetovou, no na záverečnú položku prišla rakúska biatlonistka spoločne s piatimi prenasledovateľkami. Opäť zastrieľala čisto a do posledného kola vyrazila spolu s Francúzkami Chevalierovou-Bouchetovou, Bescondovou a Olsbuovou Röiselandovou.



Nórska reprezentantka predviedla v záverečnom kole najrýchlejší beh a čoskoro si vypracovala mierny náskok pred súperkami. Ten si udržala až do cieľa a pripísala si jubilejné desiate individuálne víťazstvo vo Svetovom pohári. Stíhačku v Östersunde vyhrala aj v marci vo finále vlaňajšej sezóny. Na druhom mieste finišovala Bescondová pred Chevalierovou-Bouchetovou. Slovenky v pretekoch neštartovali.