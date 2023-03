Biatlonistka Simonová má glóbus za mass, vyhrala H. Öbergová

9. kolo SP v Holmenkollene:



preteky s hromadným štartom na 12,5 km:



1. Hanna Öbergová (Švéd.) 36:33,5 min (1), 2. Marte Olsbuová Röiselandová (Nór.) +22,6 s (1), 3. Anais Chevalierová-Bouchetová (Fr.) +43,7 (3), 4. Hanna Kebingerová (Nem.) +46,5 (1), 5. Julia Simonová (Fr.) +56,6 (4), 6. Denise Herrmannová-Wicková (Nem.) +57,1 (3), 7. Anna Gandlerová (Rak.) +1:09,4 (3), 8. Dorothea Wiererová (Tal.) +1:09,4 (2), 9. Anna Magnussonová +1:23,4 (3), 10. Mona Brorssonová (obe Švéd.) +1:24,1 (2), ... 12. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ (SR) +1:27,2 (4)







konečné poradie SP (po 21 pretekov):



1. Simonová 1093, 2. Wiererová 911, 3. Lisa Vittozziová (Tal.) 882, 4. Herrmannová-Wicková 874, 5. Elvira Öbergová (Švéd.) 764, 6. Ingrid Landmarková Tandrevoldová (Nór.) 731, ... 17. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 393, 78. Ivona FIALKOVÁ 10







poradie v pretekoch s hromadným štartom (po 4):



1. Simonová 270, 2. Chevalierová-Bouchetová 206, 3. H. Öbergová 195, 4. Wiererová 169, 5. Lou Jeanmonnotová (Fr.) 166, 6. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) 156, ... 20. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 72

Holmenkollen 19. marca (TASR) - Francúzska biatlonistka Julia Simonová získala aj malý glóbus za hodnotenie pretekov s hromadným štartom vo Svetovom pohári. Celková víťazka seriálu si ho zaistila piatym miestom v záverečných pretekoch sezóny na domácej trati v Holmenkollene. Triumfovala Švédka Hanna Öbergová, druhá bola Nórka Marte Olsbuová Röiselandová, tretia finišovala Francúzska Anais Chevalierová-Bouchetová. Slovenka Paulína Bátovská Fialková obsadila 12. priečku, v celkovom hodnotení sezóny jej patrí 17. pozícia.V záverečnom podujatí sezóny 2022/23 štartovala tridsiatka biatlonistiek. Simonová mala v súboji o malý glóbus náskok 79 bodov pred krajankou Chevalierovovou-Bouchetovou. Víťazka získala 90 bodov, čiže existovala už len malá šanca, že ju niekto prekoná. To sa aj potvrdilo a Simonová dokázala získať okrem veľkého glóbusu aj malé za stíhačku a mass.Po prvej streľbe sa dostala na čelo Švédka Öbergová, ale tesne za ňou bolo ďalších 11 biatlonistiek, ktoré boli po úvodnej streľbe tiež stopercentné. Po druhej ležke sa vpredu vytvorila dvojica Simonová a Öbergová. Tretia bola ďalšia Francúzska Lou Jeanmonnotová. Švédka neurobila chybu ani na prvej stojke a vrátila sa na prvé miesto. Na druhú priečku sa posunula Jeanmonnotová, ktoré bola tiež stopercentná. Simonová po dvoch nepresných výstreloch klesla na 5. pozíciu. Öbergová na druhej stojke netrafila posledný terč, ale Jeanmonnotová minula až štyrikrát. Švédka tak dokázala dosiahnuť 11. víťazstvo v kariére.Druhá finišovala Olsbuovú Röiselandovú (+22,6 s) pre ktorú to boli posledné preteky v kariére. Aktívnu kariéru sa po tejto sezóne rozhodla ukončiť aj Chevalierová-Bouchetová, ktorá skončila tretia (+43,7 s). V biatlonovej kariére nepokračuje ani Denise Herrmannovú-Wickovú. Nemka obsadila v nedeľu vo svojej rozlúčke 6. pozíciu.Bátovská Fialková urobila na prvej ležke jednu chybu a patrila jej priebežná 19. priečka. Na druhej pridala ďalší nepresný výstrel a patrilo jej 18. miesto so stratou 1:06,9 minúty na líderku Simonovú. Na tretej položke bola bezchybná a posunula sa na 13. pozíciu. Na druhej stojke však pridala dve chyby a do cieľa prišla napokon na 12. pozícii s odstupom 1:27,2 minúty na Öbergovú.