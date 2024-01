Biatlonistka Simonová triumfovala v stíhačke

4. kolo SP v Oberhofe - stíhačka žien na 10 km:



1. Julia Simonová 31:45,2 min (2), 2. Justine Braisazová-Bouchetová (obe Fr.) +18,9 s (3), 3. Ingrid Landmarková Tandrevoldová (Nór.) +44,4 (2), 4. Elvira Öbergová (Švaj.) +53,8 (3), 5. Lou Jeanmonnotová (Fr.) +55,3 (1), 6. Karoline Offigstadová Knottenová (Nór.) +1:00,0 min (2), 7. Franziska Preussová (Nem.) +1:00,3 (2), 8. Lisa Vittozziová (Tal.) +1:12,4 (2), 9. Jeanne Richardová (Fr.) +1:18,4 (2), 10. Lena Häckiová-Grossová (Švaj.) +1:25,1 (2), 11. Janina Hettichová-Walzová (Nem.) +1:31,0 (2) ... 25. Ema KAPUSTOVÁ (SR) +3:21,7 (0)



celkové poradie SP (po 10 z 21):



1. Braisazová-Bouchetová 592 b, 2. Landmarková Tandrevoldová 501, 3. E. Öbergová 473, 4. Vittozziová 456, 5. Simonová 438, Preussová 433 ... 56. KAPUSTOVÁ 31



poradie v stíhačke (4 zo 7):



1. Simonová 246 b, 2. Braisazová-Bouchetová 225, 3. E. Öbergová 216,... 35. KAPUSTOVÁ 29

Oberhof 6. januára (TASR) - Francúzska biatlonistka Julia Simonová triumfovala v sobotňajšej stíhačke 4. kola Svetového pohára. V nemeckom Oberhofe minula dva terče a do cieľa prišla v čase 31:45,2 minúty. Druhá skončila jej krajanka a líderka celkového poradia SP Justine Braisazová-Bouchetová (3) s mankom 18,9 sekundy a tretie miesto obsadila Nórka Ingrid Landmarková Tandrevoldová (2) so stratou až 44,4 s. Výborné preteky absolvovala slovenská reprezentantka Ema Kapustová, ktorá na strelnici nechybovala a 39. priečku zo šprintu si vylepšila až o 14 pozícii.Simonová si pripísala premiérový triumf v prebiehajúcej sezóne a jubilejný desiaty individuálny v kariére SP. Braisazová-Bouchetová, ktorá dlho viedla, prišla o výhru na záverečnej stojke a po dvoch chybách aj o šancu natiahnuť víťaznú sériu na päť pretekov. Simonová sa vďaka triumfu dostala na čelo poradia stíhacích pretekov, v celkovom poradí poskočila na piate miesto. Na čele je stále Braisazová-Bouchetová s náskokom 91 bodov pred Landmarkovou Tandrevoldovou.Do sobotňajšej stíhačky vyštartovala s náskokom 4,4 sekundy pred druhou zo šprintu Franziskou Preussovou a po dvoch čistých ležkách si udržala pozíciu. Poradie za ňou sa premiešalo. Na druhé miesto sa dostala z jedenástej pozície Švédka Elvira Öbergová, ktorá strácala 23,4 sekundy. Na prvej stojke obe minuli štvrtý terč, čo využila ďalšia Francúzka Simonová a zo strelnice vybehla s desaťsekundovým mankom na líderku. Za ňou išli tesne za sebou jej krajanka Jeanne Richardová, E. Öbergová a Preussová. Braisazová-Bouchetová dobehla na záverečnú položku s náskokom asi 15 sekúnd, no minula dva terče, Simonová iba jeden a dostala sa na čelo. Za nimi minuli aj ďalšie adeptky na triumf. Simonová v záverečnom kole svoj náskok ešte zvýšila a pred Braisazovou-Bouchetovou vyhrala o 18,9 sekundy. Tretia skončila Tandrevoldová, ktorá v záverečnom kole predbehla viaceré súperky.Kapustová predviedla štyri čisté položky a postupne sa posúvala na 34., 32., 29. a po druhej stojke už na 23. miesto. Po výbornom výkone preťala cieľ na 25. priečke a vylepšila si kariérne maximum o tri miesta. Kapustová si vylepšila aj pozíciu v celkovom poradí, keď poskočila na 56. miesto (31 bodov), v klasifikácii stíhačky je už 35. (29 b).