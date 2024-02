Biatlonistka Simonová vyhrala po šprinte aj stíhačku

Nové Mesto na Morave 11. februára (TASR) - Francúzska biatlonistka Julia Simonová získala po mixe a šprinte zlato aj v stíhačke na majstrovstvách sveta v Novom Meste na Morave. Obhajkyňa titulu spravila v nedeľňajších pretekoch iba jednu chybu na strelnici a triumfovala časom 29:54,8 minúty. Druhá skončila Talianka Lisa Vittozziová s mankom 46,3 sekundy a bronz si vybojovala ďalšia Francúzka Justine Braisazová-Bouchetová (+49,3 s). Slovenky do stíhačky nepostúpili.



Simonová vyštartovala do nedeľňajších pretekov s náskokom vyše 40 sekúnd pred svojimi krajankami Braisazovou-Bouchetovou a Lou Jeanmonnotovou. Po úvodnej ležke, ktorú zvládla čisto, klesol jej náskok na osem sekúnd a po druhej položke, kde Simonová i Braisazová-Bouchetová minuli zhodne jeden terč, dokonca len na dve. Ďalšie pretekárky strácali už vyše pol minúty, pričom na tretie miesto poskočila ďalšia francúzska reprezentantka Sophie Chauveauová. O víťazke rozhodla tretia streľba, Simonová ju zvládla bez chyby, no Braisazová-Bouchetová musela ísť na dva trestné okruhy a klesla na tretie miesto s minútovou stratou na líderku. Na druhú priečku sa posunula Vittozziová. Prvé dve pozície sa už nezmenili, v záverečnom kole Braisazová-Bouchetová predbehla Chauveauovú a získala bronz.



Dvadsaťsedemročná Simonová prežíva zatiaľ perfektný šampionát, po troch štartoch má na konte tri zlaté medaily a dokopy ich na MS nazbierala už päť. V zbierke má aj dva bronzy. Braisazová-Bouchetová získala v Novom Meste na Morave zlato v mixe, striebro v šprinte a v bronz v stíhačke, Chauveauová zostala v oboch individuálnych disciplínach tesne za pódiom na štvrtom mieste.