Biatlonistka Straková získala zlato v pretekoch na 10 km na EYOF

Bakuriani 10. februára (TASR) - Biatlonistka Michaela Straková sa postarala o prvú medailu pre slovenskú výpravu na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v gruzínskom Bakuriani. Osemnásťročná biatlonistka triumfovala vo vytrvalostných pretekoch dievčat na 10 km. Informoval o tom portál olympic.sk.



Straková vybojovala v histórii zimných EYOF pre Slovensko 15. medailu, z toho štvrtú zlatú (4–4–7). Naposledy sa zo zlata tešili slovenskí športovci na tomto mládežníckom podujatí v Sarajeve 2019, kde Petra Rusnáková triumfovala v šortreku dokonca v dvoch disciplínach.



Straková na tratiach nového biatlonového areálu v Bakuriani veľmi dobre bežala i strieľala. Prvé tri položky zvládla bez jediného zaváhania, na poslednej stojke však dvakrát minula. Ani to ju však neobralo o zlato. Keďže bežala so štartovým číslom 11, v cieli musela dlho čakať na výsledky ostatných súperiek. "Teším sa zo zlata i zo streľby, ktorá bola na moje pomery veľmi dobrá. Dve chyby v individuálnych pretekoch nie je zlé vysvedčenie. Posledná položka ma mrzí, mohlo to byť ešte krajšie. Neviem, kde som spravila chyby," povedala podľa olympic.sk Straková.



Členka ŠKP Banská Bystrica nemala krátko po dobehnutí do cieľa úplne najlepší pocit zo svojho výkonu v bielej stope. Pretekať v nadmorskej výške okolo 1800 m nie je ľahké. V konečnom účtovaní mala pred striebornou Juliette Olivovou náskok 1:49,8 min. "Počas pretekov som mala pocit, že bežím pomaly a nie je to dobré," priznala.



Dievčatá na štart nastúpili krátko popoludní. Predpoludním chlapci mali na strelnici veľké problémy. Straková si však na strelnici počínala suverénne. "S chlapcami som sa o streľbe po ich pretekoch nebavila. Na strelnici som sa snažila nič neuponáhľať, poriadne sa pred výstrelmi vydýchať a urobiť si dobrú prípravu. Nestrieľala som rýchlo, aby mi padli všetky terčíky," popísala Straková.



Ďalšia Slovenka Adéla Liptaiová obsadila 30. priečku s odstupom 5:26,2 min. Dominika Patrášová skončila 47. a Karin Abrahámová 53.