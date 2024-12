Biatlonistka Tandrevoldová má za sebou úspešnú operáciu srdca

Oslo 22. decembra (TASR) - Nórska biatlonistka Ingrid Landmark Tandrevoldová má za sebou operáciu srdca. Štvornásobnej majsterke sveta zo štafiet zaviedli katéter, ktorý by mal zlepšiť jej problémy so srdcovou arytmiou.



Dvadsaťosemročná Nórka sa podľa vyjadrenia národnej federácie cíti dobre, zatiaľ však nie je jasné, či sa bude môcť vrátiť do súťažného diania. Tandrevoldová sa v tejto sezóne predstavila vo šprinte vo fínskom Kontiolahti a obsadila 32. miesto. Informovala o tom agentúra DPA.