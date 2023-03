Biatlonistka Vittozziová získala malý glóbus za vytrvalostné preteky

Östersund 9. marca (TASR) - Talianska biatlonistka Lisa Vittozziová získala malý glóbus za vytrvalostné preteky vo Svetovom pohári. Vo štvrtok vo švédskom Östersunde finišovala na druhom mieste so stratou 25,5 sekundy na krajanku Dorotheu Wiererovú. Tretia skončila Nemka Denise Herrmannová-Wicková s mankom 1:38,8 min. Zo štvorice Sloveniek bola najvyššie Ivona Fialková na 31. mieste.



Dvadsaťosemročná Vittozziová získala druhé sezónne ocenenie v kariére. Malý glóbus za rovnakú disciplínu dostala aj v sezóne 2018/19. V prebiehajúcej sezóne sa konali v SP tri vytrvalostné preteky a vo všetkých bola na pódiu. Na úvod v Kontiolahti skončila tretia, v Ruhpoldingu triumfovala a pripísala si len tretie individuálne víťazstvo v kariére SP a teraz skončila na striebornej pozícii. Dokopy nazbierala 225 bodov a pred druhou Juliou Simonovou z Francúzska vyhrala o 70 bodov.



Vo štvrtkových pretekoch jej hneď v úvode odpadla najväčšia súperka v boji o malý glóbus Hanna Öbergová zo Švédska, ktorá na ležke nabrala dve trestné minúty. Vittozziová, Wiererová i Nórka Ingrid Landmark Tandrevoldová, tretia v hodnotení disciplíny, sklopili všetky terče a zaradili sa na čelo. Na ňom zostali aj po druhej a tretej položke, ktoré taktiež zvládli stopercentne. Talianky sa nemýlili ani na záverečnej stojke, Nórka však netrafila dva terče a tak bolo o glóbuse rozhodnuté. Z triumfu sa nakoniec tešila Wiererová, ktorá zvládla rýchlo aj záverečné kolo a pripísala si pätnáste individuálne víťazstvo v SP. Vittozziová za ňou nakoniec zaostala o 25,5 sekundy. Tretia skončila Herrmannová-Wicková s jednou trestnou minútou a stratou 1:38,8 min.



Z kvarteta slovenských reprezentantiek skončila najvyššie Ivona Fialková, ktorá minula dva terče a so stratou 4:31,9 minúty obsadila 31. miesto. Jej sestra Paulína Bátovská Fialková spravila o chybu viac a skončila za bodmi na 49. pozícii (+5:41,0 min). Sestrám Zuzane a Márii Remeňovým nevyšla streľba, obe minuli až šesť terčov a so stratou okolo jedenásť minút sa zaradili na koniec výsledkovej listiny (85. resp. 88. miesto).