Biatlonistka Voigtová má kondičné manko, do MS už štartovať nebude

Berlín 17. januára (TASR) - Nemecká biatlonistka Vanessa Voigtová sa už do februárových majstrovstiev sveta vo Svetovom pohári nepredstaví. Dôvodom sú problémy s kondíciou po chorobe.



Voigtovej patrí 10. priečka v celkovom hodnotení SP. Vstup do sezóny mala výborný, keď si druhým miestom v decembrových stíhacích pretekoch v Hochfilzene vyrovnala kariérové maximum. V závere kalendárneho roka však ochorela a jej výsledky v januári na domácej pôde v Oberhofe i Ruhpoldingu zaostali za očakávaniami. Svetový šampionát je vo švajčiarskom Lenzerheide na programe od 12. do 23. novembra.