Biatlonistky Nórska triumfovali v štafete, Slovenky na 13. mieste

štafeta žien na 4x6 km: 1. Nórsko (Marthe Krakstad Johansenová, Juni Arnekleivová, Karoline Offigstad Knottenová, Ingrid Landmark Tandrevoldová) 1:18:48,3 h (0+9), 2. Švédsko (Anna Magnussonová, Linn Perssonová, Elvira Öbergová, Hanna Öbergová) +41,6 (1+9), 3. Nemecko (Janina Hettichová-Walzová, Selina Grotianová, Vanessa Voigtová, Franziska Preussová) +47,9 (0+4), 4. Švajčiarsko +2:19,9 Min. (0+10), 5. Francúzsko +2:23,4 (1+10), 6. Česko +2:47,9 (3+13),... 13. SLOVENSKO (Mária Remeňová, Zuzana Remeňová, Ema Kapustová, Júlia Machyniaková) +6:42,2 (0+6)

Östersund 29. novembra (TASR) - Biatlonistky Nórska triumfovali v stredajšej štafete na 4x6 km na podujatí Svetového pohára v Östersunde. Kvarteto Marthe Johansenová, Juni Arnekleivová, Karoline Knottenová a Ingrid Tandrevoldová malo v vo švédskom stredisku náskok 41,6 s pred Švédskom, tretie skončilo Nemecko (+47,9). Slovenky v zložení Mária Remeňová, Zuzana Remeňová, Ema Kapustová a Júlia Machyniaková obsadili 13. miesto s mankom 6:42,2 na víťazky.Nórky rozhodli o svojom triumfe až na záverečnej ôsmej streľbe, keď využili zaváhanie dovtedajšej líderky Hanny Öbergovej. Domáca biatlonistka rozhodujúci moment nezvládla, musela ísť na trestné kolo a prvé miesto prenechala nórskej finišmanke Tandrevoldovej. Najlepšie, iba so štyrmi dobíjaniami, strieľali Nemky, ale zaostávali v bežeckej stope. Piate Francúzky doplatili na jedno a šieste Češky až na tri trestné okruhy.Mária Remeňová odštartovala slovenskú štafetu sľubne, po jednom dobíjaní na ležke bola ešte štrnásta, rovnaký strelecký výsledok mala aj na stojke a mladý tím dostala do elitnej desiatky - svojej dvojičke Zuzane Remeňovej odovzdala na desiatej pozícii s mankom 1:04 min na líderky z Francúzska. Po troch dobíjaniach na druhom úseku klesli Slovenky na druhej odovzdávke na 13. miesto (strata 3:03 na Nórsko) a na svoj debutový štart v SP vybehla Kapustová. Predviedla veľmi dobrý výkon, v ľahu vybielila všetky terče, v stoji dobíjala iba raz a slovenský tím udržala po treťom úseku na 13. mieste s odstupom 5:02 na vedúce Švédky. Machyniaková trafila bez chyby všetkých desať terčov, podčiarkla parádny strelecký výkon Sloveniek (0+6 - druhý najlepší zo štafiet, ktoré prišli do cieľa) a dobehla trinásta z 18 štafiet." zhodnotila Zuzana Remeňová pre portál slovenskybiatlon.sk.