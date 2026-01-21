< sekcia Šport
Biatlonistky Slovenska získali na úvod MEJ striebro a bronz
Tamara Molentová získala v stredajších vytrvalostných pretekoch na 12,5 km vo fínskom meste Imatra striebro a hneď za ňou skončila jej krajanka Michaela Straková.
Imatra 21. januára (TASR) - Slovenská výprava otvorila účinkovanie na majstrovstvách Európy juniorov v biatlone dvoma medailami. Tamara Molentová získala v stredajších vytrvalostných pretekoch na 12,5 km vo fínskom meste Imatra striebro a hneď za ňou skončila jej krajanka Michaela Straková. Slovenky zdolala iba Švédka Greta Lindqvistová Seldahlová.
Na kontinentálnom šampionáte neštartovali reprezentanti biatlonových veľmocí Nórska, Francúzska a Nemecka, čo dalo šancu na úspech ďalším krajinám. Výborne sa jej chopili Slovenky. Molentová odštartovala s nulou na prvej položke, no na druhej minula dva terče a priebežne figurovala na 17. mieste. Straková minula na prvej ležke jeden terč, na úvodnej stojke nezaváhala a vyšvihla sa priebežne na šiestu pozíciu. Druhú ležku zvládli obe bezchybne a držali sa v najlepšej desiatke. Na záverečnej stojke pridala Straková jednu chybu, Molentová trafila všetky terče a dostala sa na priebežne druhú priečku pred svoju krajanku. Tak prišli aj do cieľa. Strieborná Molentová stratila na víťazku Lindqvistovú Seldahlovú, ktorá trafila všetkých dvadsať terčov, iba deväť sekúnd, Straková mala manko 36,3 s.
Z ďalších troch slovenských reprezentantiek skončila Ema Zvarová so štyrmi chybami a vyše päťminútovou stratou na 35. pozícii, Eliška Molnárová minula päťkrát a obsadila 45. priečku (+6:16,0 min) a Veronika Michalechová figurovala so siedmimi chybami na 48. mieste (+6:33,0 min).
MEJ - vytrvalostné preteky na 12,5 km junioriek:
1. Greta Lindqvistová Seldahlová (Švéd.) 41:31,2 (0), 2. Tamara MOLENTOVÁ +9,0 s (2), 3. Michaela STRAKOVÁ (obe SR) +36,3 (2), 4. Elza Bleideleová (Lot.) +43,4 (4), 5. Lucie Jandurová (ČR) +44,5 (1), 6. Alessia Laagerová (Švaj.) +51,9 (2), ... 35. Ema ZVAROVÁ +5:10,7 (4), 45. Eliška MOLNÁROVÁ +6:16,0 (5), 48. Veronika MICHALECHOVÁ (všetky SR) +6:33,0 (7)
