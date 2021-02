Biatlon MS: Fialková vytiahla Slovákov na 18. miesto, je spokojná

mix štafety na 4x7,5 km:



1. Nórsko (Sturla Holm Laegreid, Johannes Thingnes Bö, Tiril Eckhoffová, Marte Olsbuová Röiselandová) 1:20:19,3 h (0 tr. okruhov + 11 dobíjaní), 2. Rakúsko (David Komatz, Simon Eder, Dunja Zdoucová, Lisa Theresa Hauserová) +27,0 s (0+2), 3. Švédsko (Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma, Linn Perssonová, Hanna Öbergová) +30,6 (0+8), 4. Ukrajina +31,1 (0+8), 5. Francúzsko +46,2 (1+10), 6. Taliansko +58,9 (0+6), 7. Nemecko +1:04,9 (0+11), 8. Kanada +2:06,0 (0+6), 9. Ruská biatlonová únia +2:11,4 (2+9), 10. Švajčiarsko +2:38,5 (1+9), ... 18. SLOVENSKO (Michal Šima, Tomáš Hasilla, Ivona Fialková, Paulína Fialková) +5:06,1 (1+10)



Pokljuka 10. februára (TASR) - Prvú zlatú medailu na 52. majstrovstvách sveta v biatlone v slovinskej Pokljuke si vybojovali nórski reprezentanti. Sturla Holm Laegreid, Johannes Thingnes Bö, Tiril Eckhoffová a Marte Olsbuová Röiselandová triumfovali v miešaných štafetách na 4x7,5 km časom 1:20:19,3 h. Na druhom mieste skončili Rakúšania David Komatz, Simon Eder, Dunja Zdoucová a Lisa Theresa Hauserová a tretí finišovali Švédi Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma, Linn Perssonová a Hanna Öbergová. Slováci Michal Šima, Tomáš Hasilla, Ivona a Paulína Fialkové obsadili 18. miesto s mankom 5:06,1 min a bilanciou 1+10."Z" povedal J.T. Bö. "uviedla Eckhoffová.Po úvodnom úseku sa na čelo dostal prekvapujúco Bielorus Anton Smolski, ktorý odovzdal ako prvý so štvorsekundovým náskokom pred Francúzom Émilienom Jacquelinom a Nórom Laegreidom. S tesným odstupom za nimi išli Slovinci, Ukrajina a Kanada. Až za nimi nasledovali Rusi, Rakúšania, či Švédi, úvod sa vôbec nevydaril Nemcom na 16. mieste. Nóri nasadili na druhý úsek lídra celkového poradia SP Johannesa Thingnesa Böa, ktorý síce použil na oboch položkách jeden náhradný náboj, no výborným behom si vypracoval pred súpermi veľký náskok. Pri odovzdávke mal náskok pred druhým Francúzom Quentinom Fillonom Mailletom už 39,2 sekundy. O tretiu pozíciu bojovali Ukrajinci s Kanadou, Švédskom a Rakúskom.Aj Eckhoffová musela na oboch svojich položkách dobíjať, dokonca dvakrát, no napriek tomu si bez problémov udržala slušný náskok a Nórsko pokračovalo za obhajobou titulu. Pomohlo jej veľké zaváhanie najväčšej súperky Anais Chevalierovej-Bouchetovej, ktorá sa už-už doťahovala, no posledný terč na stojke tesne minula, čo ju rozhodilo, nepomohli ani tri náhradné náboje a tak musela ísť na trestný okruh. Na druhé miesto sa tak posunula Ukrajinka Julija Džimová, ktorá mala stratu necelých 40 sekúnd. O tretie miesto bojovali Švédsko s Rakúskom, v hre boli s miernym odstupom aj Francúzi. Nórsku štafetu uzatvárala líderka celkového poradia SP Marte Olsbuová Röiselandová, ktorá na záverečnej streľbe zabrnkala na nervy fanúšikom, keď jej úplne uleteli dva výstrely, no nakoniec s využitím všetkých troch náhradných nábojov situáciu zvládla a do cieľa prišla prvá. Nórsko tak obhájilo zlato z Anterselvy.Druhú priečku si nakoniec vybojovali Rakúšania, ktorí mali najlepšiu streľbu a počas celých pretekov použili len dva náhradné náboje. Lisa Theresa Hauserová totiž v poslednom kole dobehla Ukrajinku, ktorej nevyšla posledná položka a prepadla sa až na štvrtú priečku. Bronz tak získali švédski reprezentanti.Slovenskú štafetu rozbehol Michal Šima, na úvodnej ležke potreboval jeden náhradný náboj a zaradil sa na 19. miesto. Na stojke však dobíjal až trikrát a prepadol sa o štyri priečky nižšie. Tomášovi Hasillovi odovzdal štafetu s výrazným mankom 1:44. Druhý Slovák na trati dobíjal na oboch položkách raz a Ivonu Fialkovú vyslal na trať na 20. mieste. Tá zvládla ležku výborne, keď odstrieľala rýchlo a presne, no na stojke jej to nevyšlo a musela ísť na trestné kolo. Svojej staršej sestre odovzdala na 22. mieste so stratou 4:56,4 min. Paulína Fialková predviedla čistú ležku, na stojke potrebovala jeden náhradný náboj a dokázala slovenskú štafetu posunúť dokopy o štyri priečky vpred, keď v záverečnom finiši predbehla aj Estónku Tuuliu Tomingasovú." povedal Šima pre RTVS. "" povedal Hasilla.Paulína Fialková naskočila do ostrých pretekov po mesačnej pauze. "" povedala P. Fialková pre web Slovenského Biatlonu biatlon-info.sk.