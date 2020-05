Sestry Fialkové sa kvôli pandémii pripravujú len na Slovensku

Na snímke slovenská biatlonistka Paulína Fialková 15. mája 2020 v Banskej Bystrici. Foto: TASR - Ján Krošlák

Banská Bystrica 17. mája (TASR) - Slovenskí biatlonoví reprezentanti sa po vypuknutí pandémie koronavírusu pripravujú na novú sezónu 2020/2021 výhradne v domácich podmienkach. Zatiaľ improvizujú a prispôsobujú tréningy novej situácii. Paulína a Ivona Fialkové mali už v máji absolvovať sústredenie v rakúskom Ramsau. Pandemické opatrenia ich však donútili prekopať celý harmonogram prípravy.Slovenské biatlonistky museli pre šíriaci sa koronavírus prerušiť svoje pôsobenie vo fínskom Kontiolahti v marci na záver sezóny Svetového pohára. Podľa trénerky sestier Fialkových Anny Murínovej nebolo rozhodnutie o predčasnom ukončení sezóny príliš dramatické. "" uviedla Murínová, ktorá sa už sústreďuje na nový plán prípravy. Tá sa uskutoční v domácich podmienkach dovtedy, kým sa otvoria hraničné priechody s okolitými krajinami: "Paulína Fialková priznala, že na Slovensku sa dá počas leta trénovať, ale tento tréning do značnej miery považuje za obmedzený. "" zdôraznila staršia so sestier Fialkových.Podobné problémy riešia aj reprezentačné biatlonové tímy žien a mužov. Uvedomuje si to i prezident Slovenského zväzu biatlonu Peter Vozár: "Novú situáciu sa snaží v prospech ostatných biatlonistiek z novo formujúceho sa reprezentačného družstva žien využiť Lukáš Daubner. Ten sa stal novým trénerom Sloveniek iba v piatok, predtým však pôsobil v úlohách asistenta trénerov národných tímov Slovenska, či už mužov alebo žien: "