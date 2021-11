Biden a Milwaukee obnovili tradíciu prijatia šampiónov v Bielom dome

New York 9. novembra (TASR) - Milwaukee Bucks sú po piatich rokoch prvými šampiónmi NBA, ktorí zavítali do Bieleho domu. Prezident USA Joe Biden ich prijal pri príležitosti triumfu Bucks v zámorskej profilige v uplynulej sezóne. Spolu tak obnovili tradíciu, prerušenú počas prezidentovania Donalda Trumpa.



"Je úžasné byť súčasťou tejto tradície. Bolo to veľmi fajn," povedal pivot Brook Lopez po stretnutí s americkým prezidentom. Naposledy sa víťazi NBA do Bieleho domu dostali v novembri 2016, keď zástupcov Clevelandu Cavaliers prijal ešte Barack Obama. Po nástupe Trumpa do funkcie viacerí hráči Golden State Warriors odmietli v roku 2017 prísť do Washingtonu na protest proti jeho politike a prezident potom pozvánku pre tím zrušil. V nasledujúcich rokoch sa vzájomné stretnutia neuskutočnili.



Biden na pondelkovom stretnutí s tímom Milwaukee upriamil pozornosť na Donteho DiVincenza, ktorý rovnako ako on pochádza zo štátu Delaware. "Je to príležitosť, ktorá sa naskytne raz za život," povedal DiVincenzo. "Bol to zážitok, jednak vidieť niekoho z Delaware v prezidentskom úrade a zároveň osláviť tu zisk titulu."



Americký prezident vyzdvihol aj životný príbeh opory Bucks Jannisa Antetokounmpa, ktorý vyrastal v chudobe v Grécku, kde sa s bratom delili o tenisky a napokon si dokázal splniť svoj "americký sen". "Trochu ma to dojalo, pretože viem, koľko toho musela moja rodina obetovať," reagoval podľa agentúry AFP Antetokounmpo.