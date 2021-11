Biden nevylúčil diplomatický bojkot ZOH v Číne

Washington 18. novembra (TASR) - USA nevylúčili diplomatický bojkot budúcoročných ZOH v Číne.



"Je to niečo, o čom uvažujeme," cituje agentúra dpa odpoveď prezidenta Joea Bidena na otázku novinára. Sedemdesiatosemročný prezident však nebol konkrétnejší.



Diplomatický bojkot by znamenal, že by okrem iného na podujatie necestoval žiadny zástupca vlády.



Čína je mnohými kritizovaná najmä za porušovanie ľudských práv. Medzi USA a organizátorom ZOH 2022 vládne politické napätie aj v ďalších oblastiach.