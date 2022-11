Biden telefonoval americkému tímu na MS 2022: Poďme ich šokovať

Dauha 21. novembra (TASR) — Americký prezident Joe Biden telefonoval pred úvodným zápasom amerického tímu na MS vo futbale proti Walesu. Vyzval ho, aby šokoval všetkých. Spojené štáty čaká otvárací zápas v pondelok proti Walesu.



"Chlapci, viem, že ste outsider, ale niečo vám poviem. Máte v tíme najlepších hráčov na svete, reprezentujete našu krajinu a viem, že budete hrať zo všetkých síl, tak ich poďme šokovať," povedal Biden.



Tréner futbalovej reprezentácie USA Gregg Berhalter spolu s hráčmi poďakovali americkému prezidentovi za telefonát, ktorý uskutočnil dva dni pred svojimi 80. narodeninami. "Prial by som si, aby som vás videl, hrajte so srdcom, viem, že to dokážete," citovala prezidenta americká futbalová federácia.