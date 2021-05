VIDEO: Bielorusi podľahli Švajčiarom, Helvétov potiahol Vermin

MS 2021 A-skupina:



Bielorusko - Švajčiarsko 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)



Góly: 1. Bertschy (Herzog, Scherwey), 19. Vermin (Meier), 22. Andrighetto (Vermin), 33. Hofmann (Corvi), 53. Vermin (Meier), 58. Herzog (Hischier). Rozhodovali: Björk, Nord - Yletyinen (všetci Švéd.), Kroyer (Dán.), vylúčení: 4:4 na 2. min., navyše Komarov (Biel.) 10 min za vrazenie na mantinel a Kurashev (Švaj.) 10 min. za útok do oblasti hlavy a krku, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, bez divákov.



Bielorusko: Šostak (22. Kolosov) – Lisovec, Chenkel, Znacharenko, Antonov, Falkovskij, Jerjomenko, Solovjov, Šinkevič – Protas, Stefanovič, Šarangovič – Lopačuk, Komarov, Drozd – Demkov, Platt, Kodola – Kosticyn, Klimovič, Belevič

Švajčiarsko: Genoni – Diaz, Geisser, Loeffel, Siegenthaler, Untersander, Moser, Alatalo – Praplan, Hofmann, Corvi – Ambühl, Hischier, Kurashev – Meier, Vermin, Andrighetto – Scherwey, Herzog, Bertschy – Rod



1. Rusko 5 4 0 0 1 19:8 12

2. Švajčiarsko 6 4 0 0 2 21:14 12

3. SLOVENSKO 5 4 0 0 1 13:12 12

4. Česko 5 2 1 0 2 18:14 8

5. Dánsko 6 2 1 0 3 12:13 8

6. Švédsko 5 2 0 0 3 16:10 6

7. Bielorusko 6 1 0 1 4 10:23 4

8. Veľká Británia 6 1 0 1 4 10:25 4



Michail Zacharov, tréner Bieloruska: "Na to, aby sme boli konkurencieschopní, potrebujeme mať v tíme hráčov z KHL. Tak ako Kazachstan. Hráči z domácej súťaže nemajú až takú kvalitu. Neviem, či prídem po MS o miesto, ale nedržím sa ho, som na to pripravený. V poslednom zápase s Ruskom sa pokúsime prekvapiť, ale bude to veľmi ťažké."

Patrick Fischer, tréner Švajčiarska: "Vedeli sme, že to bude zápas, v ktorom budeme hrať viac s pukom ako súper. Po našom prvom rýchlom góle sme nehrali tak, ako som si predstavoval, ale zvyšných 50 minút sme potom mali zápas pod kontrolou."

Riga 29. mája (TASR) - Hokejisti Švajčiarska zvíťazili vo svojom šiestom zápase v A-skupine na MS v Rige. V nedeľnom súboji zdolali Bielorusko hladko 6:0. Helvéti sa víťazstvom priblížili k účasti vo štvrťfinále, na konte majú po šiestich zápasoch 12 bodov, rovnako ako ROC (Rusko) a Slovensko. Dva góly zaznamenal Joël Vermin a pridal aj asistenciu.Švajčiari odohrajú svoj posledný zápas v A-skupine po dni voľna v utorok o 11.15 SELČ proti Veľkej Británii. Bielorusi uzavrú svoje účinkovanie na šampionáte v rovnaký deň od 19.15 SELČ zápasom s tímom Olympijského výberu Ruska.Švajčiarom pomohol výborný vstup do zápasu, už v 36 sekunde sa po dorážke nemýlil Bertschy. Bielorusi sa potom osmelili a mali niekoľko šancí ba vyrovnanie. Stefanovič po jednej z akcií nastrelil iba žŕdku. Ďalšie šance zmaril brankár Genoni a v závere 1. tretiny zvýšil na 2:0 Vermin. Po prestávke Bielorusi nestačili tempu Švajčiarov, ktorí postupne prebrali taktovku zápasu do rúk. Najskôr vyhnal Šostaka z bránky Andrighetto, Kolosov držal čisté konto 11 minút. Po krásnej kombinácii ho potom prekonal Hofmann. V záverečnej dvadsaťminútovke už Švajčiari nepripustili zvrat, mali hernú a aj výraznú streleckú prevahu. V 53. minúte sa po druhý raz presadil Vermin a skóre duelu stanovil dve minúty pred koncom Herzog.