Bieloruská atlétka Cimanovská je na ceste z Tokia do Varšavy

Tokio 4. augusta (TASR) - Bieloruská atlétka Kryscina Cimanovská, ktorej Poľsko udelilo humanitárne vízum, odcestovala v stredu lietadlom z Tokia do Varšavy. Informovala o tom agentúra AFP.



Cimanovská sa na tokijské letisko Narita presunula z poľského veľvyslanectva v Tokiu, kde bola od 2. augusta. V ten istý deň jej bolo udelené poľské vízum.



Auto, ktoré ju v stredu viezlo na letisko, sprevádzali dve vozidlá bez ŠPZ. Pred odletom sa zaregistrovala pri termináli pre VIP cestujúcich.



Novinárom, ktorí na ňu na letisku čakali, neposkytla žiadne vyhlásenie, ani neodpovedala na ich otázky.



V pondelok mala Cimanovská na olympiáde štartovať v ženskom behu na 200 metrov. Pred niekoľkými dňami uverejnila na sociálnej sieti Instagram video, v ktorom kritizovala vedenie bieloruského olympijského tímu za to, že bez jej vedomia rozhodlo o tom, že sa zúčastní aj na štafetovom behu 4x400 metrov. Minulú nedeľu podľa jej slov za ňou prišli jej tréneri a oznámili jej, aby sa zbalila, pretože letí späť domov do Bieloruska.



Na tokijskom medzinárodnom letisku Haneda sa jej podarilo privolať príslušníkov japonskej polície a vďaka nim napokon nenastúpila na let do Istanbulu.



Návratu do Bieloruska sa bránila, pretože sa bála, že by ju po príchode do vlasti poslali do pracovného tábora.



Noc na pondelok strávila v letiskovom hoteli a v pondelok zamierila na poľské veľvyslanectvo, kde jej udelili humanitárne vízum pre vstup do krajiny.



Ruská redakcia BBC informovala, že z Bieloruska sa medzičasom podarilo aj Cimanovskej manželovi Arseňovi Zdanevičovi.



Cimanovská podľa BBC poznamenala, že si robí starosti o svojich rodičov, ktorí zostali v Bielorusku, pričom jej otec je chorý. Spresnila, že je s nimi v telefonickom kontakte.



Podľa Zdaneviča matke jeho manželky už medzičasom telefonovali "nejakí ľudia z Lukašenkovej kancelárie".



Na otázku, či Cimanovská hovorila s exilovou líderkou bieloruskej opozície Sviatlanou Cichanovskou, športovkyňa odpovedala záporne.



Po tom, ako sa v Poľsku stretne s právnikmi, má Cimanovská v pláne kontaktovať tamojšie ministerstvo zahraničných vecí alebo atletickú federáciu. Následne sa aj so svojím tímom rozhodne, čo ďalej.



Cimanovská reagovala aj na vyhlásenie bieloruského olympijského výboru o jej narušenom "emocionálnom a psychickom stave", pre ktorý ju chceli stiahnuť z olympiády.



Športovkyňa uviedla, že pred odletom na olympijské hry absolvovala lekársku prehliadku a bola v úplnom poriadku. Iné vyšetrenie, na ktorého základe by bieloruskí predstavitelia mohli vyvodiť záver o jej zdravotných problémoch, podľa vlastných slov neabsolvovala.