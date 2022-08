Bieloruska Azarenková nedostala víza a vynechá turnaj v Toronte

Toronto 7. augusta (TASR) - Bieloruská tenistka Viktoria Azarenková sa musela v nedeľu na poslednú chvíľu odhlásiť z turnaja WTA v Toronte, keďže jej podľa vlastných slov zamietli víza pre vstup na územie Kanady. Podľa organizátorov turnaja išlo o procesnú záležitosť, ktorá nemá nič spoločné s jej národnosťou.



"Musela som sa odhlásiť, pretože moju žiadosť o víza neschválili," citovala agentúra AFP z vyjadrenia Azarenkovej na sociálnej sieti. "Je to pre mňa ozajstné sklamanie. Je smutné vynechať jeden z mojich obľúbených turnajov."





Kanadský tenisový zväz potvrdil, že napriek snahe sa Azarenkovej nepodarilo včas si vybaviť víza: "Usilovne sme spolupracovali s Vikou a jej tímom niekoľko týždňov a urobili sme všetko, aby sme jej pomohli s touto žiadosťou, no doba spracovania sa ukázala ako príliš náročná. Dúfame, že ju budúci rok uvidíme opäť v Kanade."



Bývalá svetová jednotka a dvojnásobná grandslamová víťazka, rovnako ako ďalší hráči z Ruska a Bieloruska, nemohli pre inváziu na Ukrajinu štartovať v tomto roku vo Wimbledone. Na ostatných turnajoch sa môžu zúčastniť bez názvu a vlajky svojej krajiny.



Azarenková sa mala v prvom kole podujatia v Toronte, ktoré odštartuje v pondelok, stretnúť s olympijskou víťazkou Belindou Benčičovou. Do turnajového kolotoča sa chce vrátiť na turnaji v Cincinnati (od 13. augusta).