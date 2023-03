Bieloruska Sobolenková o napätí na okruhu: Ukrajincom rozumieme

Indian Wells 18. marca (TASR) - Napätie vyplývajúce z ruskej invázie na Ukrajinu nepociťujú na profesionálnych okruhoch len ukrajinskí hráči, uviedla bieloruská tenistka Arina Sobolenková. Jej vyjadrenie prišlo krátko po tom, ako sa téma dostala na pretras pre odstúpenie Ukrajinky Lesie Curenkovej z ich plánovaného vzájomného zápasu v tomto týždni.



Curenková sa mala so Sobolenkovou stretnúť v dueli 3. kola turnaja v Indian Wells, no po rozhovore s výkonným riaditeľom WTA Steveom Simonom zo súťaže odstúpila. Ako oficiálny dôvod uviedla panický záchvat. Údajne bola šokovaná z jeho odpovedí ohľadom reakcie asociácie na ruskú inváziu na Ukrajinu. "Myslím si, že keď sa Curenková odhlásila, išlo o viac než panický záchvat či politickú situáciu. Minulý rok som sa ocitla v ťažkej situácii, po tom, ako sa ku mne správal jej tréner. Som predvedčená, že odstúpila, pretože na ňu vyvíjal tlak. Prežila som veľa zlých vecí, no bohužiaľ o nich nemôžem hovoriť, pretože kto už by veril Bieloruske," reagovala tohtoročná víťazka Australian Open. Sobolenková sa dostala v Indian Wells do finále, tam ju čaká duel s Kazaškou Jelenou Rybakinovou.



WTA a ATP zakázali hráčom z Ruska a Bieloruska súťažiť pod národnými vlajkami, ale trvajú na tom, že jednotliví športovci majú právo na turnajoch štartovať. Sobolenková pred turnajom v Indian Wells tvrdila, že vlani zápasila s pocitom viny, no napokon dospela k záveru, že za situáciu vo svete nenesie zodpovednosť. "Stále som presvedčená, že Ukrajincom som neurobila nič zlé. Ani ja, ani ruskí športovci," citovala 24-ročnú Bielorusku agentúra AFP.



Podľa Sobolenkovej v tenisovom svete panuje v súčasnosti veľké napätie: "Samozrejme, cítime, že napätie medzi nami je. Všetci sa však v šatni snažíme zachovať pokoj. Ukrajincom rozumieme a súcitíme s nimi." Zároveň má pocit, že WTA robí, čo môže. "S WTA to nemá nič spoločné. Odvádzajú najlepšiu prácu, akú môžu," tvrdí Sobolenková.