Bieloruská šprintérka Cimanovská bude štartovať v troch disciplínach

Varšava 8. augusta (TASR) - Bieloruská rodáčka Kryscina Cimanovská bude reprezentovať Poľsko na majstrovstvách sveta v troch disciplínach. Poľská atletická federácia ju nominovala na šprint na 100 a 200 metrov a štafetu na 4x100 m. Šampionát je na programe od 19. do 27. augusta v Budapešti.



Cimanovská dostala povolenie od Svetovej atletiky (WA) súťažiť za Poľsko len v nedeľu. Dvadsaťšesťročná šprintérka odmietla počas OH v Tokiu nastúpiť na let späť do Bieloruska po tom, ako ju tamojšia federácia vylúčila z tímu. Cimanovská totiž kritizovala trénerov za jej zaradenie do štafety na 4x400 metrov - disciplíny, v ktorej nikdy nesúťažila. Obávala sa, že po návrate do krajiny, v ktorej zúrili nepokoje proti vládnej moci, by čelila represáliám. Odvtedy žije v Poľsku.



V prebiehajúcej sezóne štartovala na národných pretekoch v Poľsku, kde zaznamenala najlepšie časy 11,16 s na stovke a 22,75 s na dvojnásobnej trati. Vo svetových rebríčkoch jej patrí 75., respektíve 62. miesto.



Svetová atletika vo všeobecnosti vyžaduje, aby športovci, ktorí chcú zmeniť štátnu príslušnosť, absolvovali trojročnú čakaciu lehotu. V pravidlách sa uvádza, že od tohto obdobia možno upustiť za "výnimočných" okolností. Informovala o tom agentúra AP.