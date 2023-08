Bieloruská šprintérka Cimanovská dostala povolenie súťažiť za Poľsko

Varšava 7. augusta (TASR) - Bieloruská atlétka Kryscina Cimanovská dostala povolenie od Svetovej atletiky (WA) súťažiť za Poľsko po tom, ako sa vzdala bežnej trojročnej čakacej lehoty na zmenu štátnej príslušnosti. Dvadsaťšesťročná šprintérka sa zviditeľnila počas OH v Tokiu, keď odmietla nastúpiť na let späť do Bieloruska po vylúčení z olympiády. Počas nej skritizovala trénerov za jej zaradenie do štafety na 4x400 metrov - disciplíny, v ktorej nikdy nesúťažila.



V liste Svetovej komisie pre kontrolu občianstva v atletike sa uvádza, že Cimanovská môže reprezentovať Poľsko od 6. augusta. "Som nesmierne šťastná, ale prežívam zvláštne emócie, pretože všetko sa stalo tak rýchlo a náhle," napísala Cimanovská na sociálnej sieti Instagram a dodala: "Je tu šanca, že pôjdem na majstrovstvá sveta do Budapešti."



Svetová atletika vo všeobecnosti vyžaduje, aby športovci, ktorí chcú zmeniť štátnu príslušnosť, absolvovali trojročnú čakaciu lehotu. V pravidlách sa uvádza, že od tohto obdobia možno upustiť za "výnimočných" okolností. Predstavitelia Svetovej atletiky odkázali otázky na Poľský atletický zväz (PZLA) s tým, že ide o dôverný proces podávania žiadostí. PZLA na žiadosť o komentár bezprostredne nereagoval.



V pondelok nebolo jasné, či Cimanovská bude súčasťou poľského tímu, ktorý sa predstaví na MS v Budapešti (19. - 27. augusta). Kvalifikácia môže závisieť od národných federácií, časov športovcov a svetového rebríčka, informovala agentúra AP. Cimanovská žije v Poľsku od OH v roku 2021.