Bieloruskí hádzanári remizovali na MS s Ruskom

MS hádzanárov v Egypte

E-skupina:

Rakúsko - Švajčiarsko 25:28 (13:13)



F-skupina:

Alžírsko - Maroko 24:23 (8:15)



H-skupina:



Bielorusko - Rusko 32:32 (15:15)

Káhira 14. januára (TASR) - Hádzanári Bieloruska remizovali vo štvrtkovom dueli základnej H-skupiny MS v Egypte s Ruskom 32:32. Švajčiari, ktorí na poslednú chvíľu nahradili na šampionáte tím USA, zdolali v E-skupine Rakúsko 28:25. Do Egypta pricestovali pritom iba vo štvrtok popoludní a z letiska išli priamo do haly, informovala agentúra DPA.Z ôsmich štvorčlenných základných skupín postúpia prvé tri tímy do hlavnej fázy, kde si prenesú výsledky vzájomných zápasov.